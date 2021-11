Poco se sabe en las calles de Guayaquil sobre cuándo, cómo y dónde se puede recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

COVID-19: ¿La tercera dosis de la vacuna es necesaria? Leer más

En las calles se puede observar que la ciudadanía ha olvidado las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus; tanto así que se ha vuelto muy común ver pasar a los transeúntes esperando buses en el centro de Guayaquil sin mascarilla, o pasear por un centro comercial con la mascarilla en su barbilla, e incluso a otros atravesando las transitadas calles de la vía a Daule sin mascarilla y muy sonrientes.

Completa relajación, y cuando se conversa con ellos se denota que es poco el interés ante el incremento de casos y muertes en las últimas semanas debido al virus que, según datos oficiales, ha matado en el Ecuador ha 33.131 personas desde el inicio de la pandemia.

Eran las 11:30 y Johanna Navarro se encontraba en el kilómetro 12 de la vía a Daule, justo fuera de un reconocido supermercado esperando por un bus; de su mano llevaba a dos menores de edad. Ella considera que es muy importante la inmunización contra la COVID-19.

“La tercera dosis de la vacuna es la única manera de mantenernos un poco aislados de este virus que ha atacado tanto a niños como a adultos sin importar la edad”, expresa la mujer, que comenta que su hijo ya recibió la primera dosis en la institución en la que estudia.

Inicia la vacunación con tercera dosis anticovid-19 a personal no sanitario Leer más

Pese a ser consciente de la importancia de la vacuna, ella comenta que no tiene mayor información sobre la aplicación de la dosis de refuerzo. “No me he puesto la tercera dosis, solo la segunda, creo que todavía no está la tercera. Cuando sepa dónde me la podré poner, lo haré”.

También existen otras personas que consideran que no es necesaria una dosis adicional, ya que es posible simplemente aplicar las medidas de bioseguridad sugeridas para así evitar contagios.

“No le veo tanta importancia, hay muchas maneras de cuidarse, como lavarse las manos y otras medidas, así que estoy siguiendo esas recomendaciones”, expresa Rafael Figueroa.

Además es muy sincero al mencionar que no sabe nada sobre el proceso que deben seguir quienes sí desean inmunizarse. “No tengo ni idea, tendría que averiguar con el número de cédula. Habría que ver qué tipo de inyección es la que hay. No se sabe qué es lo que hay, antes se hablaba de que algunas no había”, indica este hombre que asegura que ya está vacunado y prefiere no recibir la dosis de refuerzo.

A partir de octubre del presente año se empezó a aplicar a las personas de 65 años en adelante, personal de salud y personas con inmunosupresión. Y la ministra de Salud, Ximena Garzón, dio a conocer que a partir de enero del 2022 se inmunizará a la población en general con la dosis de refuerzo.

Vacunación a menores de 5 a 11 años de edad iniciará el 18 de octubre Leer más

Garzón dejó claro el orden en el que se efectuará la tercera parte de la inmunización. “Empezaremos a aplicar las dosis de refuerzo siguiendo el Plan de Vacunación 9/100. Es necesario que sigamos cubriendo a las personas que recibieron la última dosis, a las más vulnerables y a toda la población que ya cumple con 6 a 8 meses de su segunda dosis”, expresó la ministra.

En la Zona 8 que comprende Guayaquil, Samborondón y Durán, existen más de 100 puntos de vacunación que se encuentran habilitados por el Ministerio de Salud, donde las personas del grupo prioritario ya pueden recibir la inoculación, mientras que el resto deberá esperar hasta los primeros meses del 2022.