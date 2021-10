A través de un conversatorio virtual, la Ministra de Salud Ximena Garzón, señaló que el viernes 15 de octubre se dispondrá de los lineamientos a las nueve coordinaciones zonales del país para que inicie la inoculación contra COVID 19, a menores de edad de 5 años hasta los 11 años de edad desde el 18 de octubre de 2021.

El universo de esta población es de 2,3 millones de niñas y niños. Las dosis que se aplicarán a los menores provendrán de las farmacéuticas Sinovac y Pfizer, vacunas que fueron recibidas a finales de septiembre y en la primera semana de octubre.

“Hemos establecido que a los niños de 6 años hasta los 11 años podrán recibir la vacuna Sinovac, en un esquema de dos dosis separadas por un intervalo de 28 días y los niños de 5 años vamos a colocar la vacuna Pfizer en un esquema de dos dosis separadas en un tiempo de 28 días y al igual que los niños mayores, o bien a los seis meses el refuerzo”.

La inoculación de niños de 6 a 11 años se realizará en coordinación con el ministerio de Educación, para que puedan acudir a instituciones educativas que funcionan como vacunatorios. En cambio, los menores de 5 años podrán ir a los centros de salud cercanos a su domicilio para solicitar las dosis correspondientes.

De acuerdo a la titular del ministerio, los menores deben tener su cuadro básico de vacunas completo y con un mes de distancia de la última dosis del esquema tradicional.

“Deben tener ya la vacuna contra la difteria, papera, tétano y la antipoliometítica, después de un mes de haber terminado su esquema de vacunación regular, podrán recibir su dosis de vacuna contra la COVID 19” apuntó la funcionaria.

Según la autoridad, el país ya cuenta con todas las vacunas completas del esquema básico para que los padres de familia lleven a los menores de menores de edad a recibir las vacunas faltantes en caso de ser así.

“Lastimosamente el ministerio anterior no dejó financiado las vacunas del cuadro regular para niños y eso causó que no se cubra a los menores de forma regular. Ya las tenemos y pedimos a la ciudadanía que lleve a sus niños a vacunarse por las dosis que no habían, las vacunas contra el HPV están siendo desaduanizadas y esperamos que en los próximos días puedan ser distribuidas a nivel nacional, pero las demás existen y en cantidad suficiente para cubrir a los rezagados”.

En relación a la vacunación del resto de la población, señaló que hasta el 28 de septiembre han llegado al país más de 23 millones de vacunas y que fin de 2021 se espera contar con más de 33 millones.

Adelantó que las mesas técnicas estudian el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID 19 en la población ya inmunizada, pero que se están definiendo detalles.

"La tercera dosis sí está planificada, entre finales de diciembre y principios de enero. Empezaremos con los trabajadores de salud de primera línea y grupos vulnerables con 65 años en adelante con morbilidades, tuvimos una reunión ayer (martes) para que empiece este programa en este mes (octubre) pero todavía no hemos sacado los lineamientos y los daremos a conocer a penas tengamos novedades, pero definitivamente entre diciembre y enero ya tendremos las terceras dosis" resaltó Garzón.