Guayaquil activa sus protocolos de emergencia ante el sismo de magnitud 6.10

Luego del sismo de magnitud 6.10 registrado la tarde de este 14 de julio en Guayaquil, las entidades municipales activaron los protocolos de emergencia para atender llamadas de auxilio y elaborar un informe preliminar de daños.

Así lo dio a conocer hace unos minutos el Cabildo, a través de un comunicado en el que precisó que en la central de emergencias de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) se recibió una llamada por el colapso de una casa que ya estaba en demolición en la calle García Avilés, entre Clemente Ballén y Aguirre; la que tras el sismo, cedió sin ocasionar víctimas.

"A ese lugar se envió un equipo del Cuerpo de Bomberos para la revisión respectiva. Además, los bomberos se desplazaron a un edificio ubicado en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, donde personas quedaron atrapadas en un ascensor", se precisó en el informe.

El servicio de la aerovía fue paralizado. Carlos Klinger

En las principales calles del centro, agregó el Cabildo, se han registrado daños en la mampostería de los edificios. Hasta la publicación de esta nota, la entidad no precisaba cuantas y cuáles era las edificaciones afectadas.

"Al momento la Dirección de Gestión de Riesgos evalúa la condición de estas estructuras, especialmente en aquellas de carácter patrimonial", indicó.

Desde el Sistema de Ojos de Águila de la CSCG actualmente se está vigilando el desarrollo de los acontecimientos. Tres grupos EDAN (Evaluación de Daños) se encuentran realizando esta actividad.

Como parte de los protocolos de emergencia, en el Palacio Municipal fueron evacuadas 300 personas. El Edificio Crillón solo sufrió daños en su mampostería que no comprometen la estructura.

Uno de los hoteles de la ciudad también sufrió daños. Christian Vásconez

Además, el sistema Aerovía suspendió su recorrido durante el sismo. Una vez que el movimiento telúrico terminó se reanudaron las operaciones con normalidad.

EXPRESO fue testigo de la suspensión del servicio de la Aerovía, acción que duró no más de diez minutos. En la avenida Quito, en la intersección con la calle Primero de Mayo, se podía ver a las cabinas en pausa con gente al interior. "Me preocupa que pueda pasar algo peor, que miedo me daría estar ahí en este momento. Ojalá a nadie le haya tocado estar en los cubículos sobre el río", precisó la ciudadana Daniela Alvear, quien desde la acera veía lo ocurrido.

Al momento los túneles permanecen abiertos al tránsito. Apenas ocurrió el sismo, estos fueron cerrados, pero tras verificar que no hubo daños fueron habilitados.