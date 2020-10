Guaguas de pan: su historia y los sitios dónde comprarlas

De origen precolombino, según algunos historiadores, las "guaguas" (niñas, en quichua) de pan forman parte de la convergencia del tradicionalismo católico y la cosmovisión andina.

Colada morada y guaguas de pan, manjares de los pueblos andinos Leer más

No hay colada morada sin guaguas, se dice. Y es que, a pesar del paso del tiempo, esta tradición se mantiene año tras año como parte inherente de la celebración del Día de Difuntos, una fecha que en Ecuador sirve para conmemorar a familiares y amigos que ya han dejado este mundo.

Cierto es que en sus inicios este apetecido manjar no era tan parecido a lo que conocemos hoy en día. Su nombre era pan de muertos o pan de finados y para entonces discrepaba de la actual tanto en su preparación, como en su sabor y aspecto. Antes era un tipo de muñeca de luto de no más de diez centímetros y no era dulce ya que se acompañaba con la colada morada.

Con forma de humano y sin extremidades, la actual apariencia de estos deliciosos panes busca conmemorar a los fallecidos. Se elaboran a base de harina de trigo, huevos, leche, mantequilla, azúcar, sal, levadura y otros ingredientes. Las guaguas suelen estar rellenas con diferentes tipos de dulce como de guayaba, mermelada de mora, manjar de leche, chocolate u otros. Además, son decoradas de variados colores formando los ojos, nariz y boca.

Esta tradición, extendida por todo Ecuador, nació como una forma de dar tributo a los que ya no están y por eso eran llevadas por las familias andinas a las tumbas donde descansan sus familiares, una costumbre presente hasta la actualidad, pero que este año no será posible en muchas partes del país debido a la pandemia del coronavirus, que obligó a varios municipios a cerrar los camposantos.

Por su significado y su simbolismo dentro de la cultura ecuatoriana, tanto las guaguas de pan como la colada morada son consideradas Patrimonio Inmaterial Culinario nacional. Hoy en día se prepara tanto en los hogares como en panaderías que han encontrado en ella un gran eje comercial durante la época.

La Magdalena alista la preparación de la colada morada más grande y sabrosa del Sur de Quito Leer más

DÓNDE COMPRARLAS

En estas fechas, la variedad de sitios para acceder a unas deliciosas guaguas de pan están a la orden del día. Te traemos algunos para que no te pierdas de esta tradición.

En Guayaquil, la cadena Pasteles y Compañía te da la posibilidad de probar estos panes por tan solo $1,50 en los diferentes locales que tienen a su haber en toda la ciudad.

El restaurante El Español también ha puesto a disposición de sus clientes su versión de las tradicionales guaguas que puedes comprar solas o acompañadas de la infaltable colada morada.

Pero si de tradición se habla nada como el buen pan de Ambato, por eso la panadería Sabor Ambateño oferta durante estos días unas deliciosas guaguas al mejor estilo de esa tierra andina.

Quito tampoco se pierde este 'manjar de dioses'. Panadería Arenas, ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel, tiene a la venta sus deliciosa guaguas rellenas con variados tipos de dulces.

Otra opción para los capitalinos la trae "Hay Pan" con unas enormes guaguas disponibles en sus cinco locales.

Colada morada, deliciosa tradición Leer más

Y con su toque artesanal, "María La Panadería" prepara sus llamativas guaguas. Puedes comprar dos por $4.

Como estos hay muchos otros locales que ofertan las imperdibles guaguas de pan durante este feriado. Lo cierto es que habrá que ver como cerrarán las ventas en medio de la crisis que el país vive por la pandemia.