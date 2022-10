Gremios productivos en vilo por violencia en Esmeraldas

En Esmeraldas está por de más decir que hay temor. El nivel de desconfianza es tal que muchos han optado por bloquear los números desconocidos por el temor a las vacunas o extorsiones.

De esa realidad no están libres ni comerciantes informales ni los gremios productivos. Al menos dos empresarios que generaban plazas de trabajo han tenido que abandonar la ciudad por las extorsiones, señala Jorge Benítez, presidente del gremio de hoteleros de la provincia.

El miedo ha alejado a los turistas. Y lo reflejan las cifras. Benítez reconoce que la ola de violencia no ha provocado muertes de turistas, pero en el último feriado la ocupación hotelera fue de apenas un 15 % en sectores como Las Palmas, mientras que en el centro de Esmeraldas habría alcanzado un 5 %.

Y esa situación para ellos es desalentadora porque el sector vive de las visitas de los fines de semana y los feriados. Reconoce que no han existido eventos que lamentar en hoteles o restaurantes, salvo casos puntuales como el robo a unos departamentos en Casa Blanca, cuyos autores fueron detenidos por la policía.

¿Qué es lo que piden los hoteleros? Seguridad. Según Benítez, el tema pasa por dos cosas importantes. “Aquí se ha generado esto por el microtráfico, esta es una guerra por el territorio del microtráfico para distraer el tráfico”, señala. Lo que vive la provincia sería un entrenamiento para permitir que la droga entre, salga o se movilice por el territorio, sostiene.

Pero no solo eso. Responsabiliza a las autoridades por su inacción en lo que respecta a dotación de servicios básicos como educación y salud en los barrios periféricos. Dice que el microtráfico inyectaba cantidades importantes de recursos en el comercio y que como ahora existe mayor control, la consecuencia es la violencia que se vive en esos territorios. Unos mil negocios serían los afectados, según sus estimaciones.

Añade que cosas simples podrían mejorar la seguridad. Una es la conectividad, porque hay sectores, especialmente en la vía a San Lorenzo, donde se cae la señal o no es posible hacer llamadas ni para pedir auxilio en casos de emergencia. Destaca algo positivo: se abrieron los vuelos entre Quito y Esmeraldas.

La realidad del rubro pesquero es más compleja que la del sector hotelero. Maura Oviedo, presidenta (e) de la Cámara de Pesquería de Esmeraldas, comenta que hay afectación para el sector desde 2008 y cada año crece la delincuencia en tierra y altamar.

Solo en la última semana los pescadores han sufrido entre 15 y 20 robos en mar adentro. No todos denuncian, porque no se recupera lo robado. La gente ya no tiene confianza en recobrar sus instrumentos de trabajo.

Más bien han recibido ayuda de fuera. En el último evento, fue la Armada de Colombia la que ayudó a recuperar tres embarcaciones y nueve motores fuera de borda. Este gremio contabiliza al menos tres pescadores asesinados y 27 desaparecidos.

Revela que la actividad de pesca artesanal en la provincia se ha vuelto peligrosa. Pide mayor operatividad en patrullaje y retroalimentación entre autoridades marítimas y policiales sobre las bandas. “Lamentablemente no se ve que esa coordinación sea en beneficio nuestro, porque debería haber resultados”.

“Vivimos en esta provincia en guerra, abandonados y desolados”, dice Patricia Cabrera, del sector de los ganaderos, quien recuerda que el presidente del gremio fue degollado hace casi un mes. Pide un plan integral de seguridad que involucre a todos los niveles de gobierno e incorpore la participación ciudadana.

Asesinatos

Hasta la semana pasada en Esmeraldas se habían registrado ya 423 muertes violentas.

Medidas

Ni el estado de excepción ni la Fuerza de Tarea Conjunta han logrado frenar la violencia en la ciudad.

Afectación

Al menos tres policías asesinados y seis patrulleros dañados: ese es el resultado de la violencia en la provincia.

El detalle

Disputa. La explicación oficial es que la mayoría de decesos ocurren en el contexto de la guerra entre Tiguerones y Gánsters por controlar el territorio de la droga.