González: "Yo denuncié, confío en que se sancione a los que no cumplen"

Tras un vaivén de acusaciones entre la Prefectura del Guayas y Concegua y Conorte, las empresas han empezado a trabajar en varios puntos de la provincia. La prefecta Susana González conversa con EXPRESO sobre el conflicto legal con las concesionarias, el futuro de las carreteras y el dragado.

- Después de batallar con las concesionarias, lo último que se supo del tema es que iban a revisar el subsidio que paga la Prefectura a Concegua y Conorte por el peaje, ¿se cambiará o qué ha pasado con eso?

- Más que un subsidio es una diferencia tarifaria. Nosotros convocamos un restablecimiento económico. Al principio ellos se negaron, luego aceptaron. Estamos trabajando técnica y financieramente para con ese sustento poder levantar un nuevo restablecimiento. Ellos aplican una diferencia tarifaria de 2012, pero esos eran supuestos, ahora se verá si hay que seguir pagando esos valores.

- Pero en una sesión, los consejeros votaron para que se inicie un proceso de terminación de contrato. ¿Qué pasará con eso?

- Sí, ese fue el sentir de los consejeros que representan a los cantones que han sido afectados por la falta de obras y mantenimiento. Sin embargo, tenemos que apegarnos a la norma contractual, revisar las condiciones técnicas financieras, jurídicas contractuales y operativas para luego de 2 meses estar listos para decir qué va a pasar en los próximos años en Guayas.

- ¿Y qué pasó con las multas?

- Ese tema tiene que resolverse en el ámbito jurídico, que es a donde lo llevaron ellos. La semana pasada hicimos una nueva notificación de un incumplimiento. No hemos dejado de exigir, ahora las concesionarias tienen 48 frentes de obras que antes no tenían. Mi postura fue la correcta, no podíamos seguir haciéndonos de la vista gorda, lo que sí hicieron otras administraciones.

- Es decir que si se cumple con lo establecido no se terminarán los contratos...

- Cumpliendo las partes, obviamente se respeta el tema contractual. No se trata tampoco de cancelar un contrato sino de exigir que se cumpla.

- Pero, ¿qué pasa con la deuda que se tiene con la provincia? Aún las carreteras son de dos carriles y recién se está empezando por algo que debió hacerse hace años.

- Yo no puedo responder por lo que no hicieron los anteriores prefectos. Desde que asumí se ha exigido lo que le correspondía a la provincia. ¿Qué va a pasar? En dos años tendremos las carreteras ampliadas en Guayaquil - Naranjal, Guayaquil - Jujan. Tenemos diseños de nuevos distribuidores de tráfico que estaban postergados. Vamos a dar un giro en la provincia y ponerla en orden.

- ¿Y estas obras se van a hacer con Hidalgo e Hidalgo?

- No, yo no estoy casada con Hidalgo e Hidalgo. El problema de la provincia siempre fue la empresa o la familia Hidalgo. Yo estoy casada con el desarrollo de la provincia del Guayas, que hoy se abrió a todos los constructores que estén en capacidad de financiar obras. Sin embargo, hay algunas obras que están dentro del contrato que sí se deben hacerse con las concesionarias.

- Cuando empezó a denunciar estas irregularidades, anunció la intervención de Contraloría, ya han pasado varios meses y no se sabe nada...

- Ahí tendría que preguntarle a ellos. Yo estaba obligada por mi responsabilidad a hacerme acompañar por la Contraloría, ellos sabrán en qué momento dan un examen.

- ¿No le deja un mal sabor que no avancen estas investigaciones y que otras en el ámbito judicial hayan quedado en nada?

- Eso queda en las autoridades, en el sistema judicial. Ahí no puedo responder. Hay una enorme deuda con el país por los actos de corrupción. Yo cumplí con denunciar y con pedir acompañamiento de la Contraloría. Cada una de las instituciones debe cumplir con sus competencias, y para los que no lo hacen, confío en que se den las sanciones históricas en algún momento.

Ya no solo hay que dragar El Palmar, sino desde la zona norte, porque esto afecta también a otras provincias. Susana González,

​prefecta del Guayas.

- ¿Qué ha pasado con el dragado? Se esperaba la licitación para enero...

- El dragado es una obra necesaria para Guayas y para el país. Y este es un problema que afecta también a las provincias de la parte alta y que es más crítico en las cuencas bajas. Entonces creemos que se debe hacer un estudio integral de las cuencas medias, tanto del Daule como del Babahoyo y es lo que estamos haciendo.

- ¿Se dragará este año?

- El estudio nuevo debe estar antes de que se termine la época invernal para salir con soluciones definitivas este año. Si se posterga, ese estudio ya no sirve. Estamos comprometidos con que este año se inicie con la primera etapa del dragado.