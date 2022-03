El Gobierno y los representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), luego de cuatro horas de conversaciones en el Palacio de Carondelet, lograron este 2 de marzo de 2022 consensos para conformar dos mesas de trabajo.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que la primera analizará el proyecto de Código Orgánico Laboral que presentó el FUT a la Asamblea Nacional y la propuesta de modificaciones y reformas laborales que hará pública el Ejecutivo en los próximos días.

“La segunda mesa será de carácter amplio y va a revisar toda la problemática de la Seguridad Social, que incluye a todos los regímenes de Seguridad Social que tiene el país en este momento, es decir IESS, ISFFA e ISSPOL”, señaló Vela.

Gremios de trabajadores exigen la salida del ministro Patricio Donoso Leer más

En la reunión participó el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios del Gobierno, en tanto que por los sindicalistas acudieron líderes como Ángel Sánchez que ahora dirige el FUT, Mesías Tatamuez y José Villavicencio, entre otros.

Sánchez dijo que uno de los compromisos que se obtuvo del primer mandatario es que no se va a privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se buscarán alternativas para solucionar problemas como la millonaria deuda del Estado con el IESS.

El dirigente aseguró que no han decidido si continuarán o no con el llamado a la protesta nacional prevista para el 23 de marzo próximo, pero aseguró que con estos primeros acercamientos no desaparece la conflictividad tanto en el tema laboral como de la seguridad social.

En diálogo con el medio digital Wilar EC, Villavicencio dijo que ahora los plazos para que se conformen las mesas de diálogo quedan en la cancha del Gobierno y señaló que el exasambleísta Diego Ordóñez está a cargo del tema laboral del lado del Ejecutivo.