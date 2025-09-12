Gobierno retira subsidio al diésel y promete mantener el precio del pasaje
El Gobierno Nacional presentó este jueves un nuevo paquete de medidas económicas
El Gobierno Nacional anunció este 12 de septiembre la eliminación del subsidio al diésel, una medida que representaba alrededor de $ 1.100 millones anuales para el Estado. Según el Ejecutivo, el dinero será redirigido hacia programas sociales y de transporte, pero la decisión abre interrogantes sobre su impacto real en la economía y en el bolsillo de los ecuatorianos.
Un subsidio cuestionado
El subsidio al diésel fue por años un alivio para sectores productivos y de transporte, aunque también generó distorsiones: contrabando, minería ilegal y beneficios indebidos. Ahora, el Gobierno sostiene que esos fondos se usarán de manera “más justa”.
Compensaciones para transporte y promesa de no subir pasajes
Uno de los puntos sensibles es el transporte público. El Ejecutivo aseguró que “el pasaje no subirá ni un solo centavo” y anunció pagos mensuales de entre $ 400 y $ 1.000 para 23.300 choferes. Este esquema representaría $ 220 millones al año.
Además, se activará un plan de chatarrización con bonos de hasta $ 20.000 y créditos subsidiados al 9%. También se destinarán $ 80 millones en subsidios directos y más de $ 30 millones para seguridad vial y controles de carga.
Beneficios sociales: más bonos y devolución del IVA
En paralelo, el Gobierno informó que desde octubre 55.000 nuevas familias vulnerables recibirán el Bono de Desarrollo Humano y que se cumplirá con la devolución del IVA a 115.000 adultos mayores, con una inversión de $ 130 millones.
