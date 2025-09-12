Gobierno retira subsidio al diésel y promete mantener el precio del pasaje

El Gobierno Nacional anunció este 12 de septiembre la eliminación del subsidio al diésel, una medida que representaba alrededor de $ 1.100 millones anuales para el Estado. Según el Ejecutivo, el dinero será redirigido hacia programas sociales y de transporte, pero la decisión abre interrogantes sobre su impacto real en la economía y en el bolsillo de los ecuatorianos.

Un subsidio cuestionado

El subsidio al diésel fue por años un alivio para sectores productivos y de transporte, aunque también generó distorsiones: contrabando, minería ilegal y beneficios indebidos. Ahora, el Gobierno sostiene que esos fondos se usarán de manera “más justa”.

Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre Leer más

Compensaciones para transporte y promesa de no subir pasajes

Uno de los puntos sensibles es el transporte público. El Ejecutivo aseguró que “el pasaje no subirá ni un solo centavo” y anunció pagos mensuales de entre $ 400 y $ 1.000 para 23.300 choferes. Este esquema representaría $ 220 millones al año.

Además, se activará un plan de chatarrización con bonos de hasta $ 20.000 y créditos subsidiados al 9%. También se destinarán $ 80 millones en subsidios directos y más de $ 30 millones para seguridad vial y controles de carga.

Beneficios sociales: más bonos y devolución del IVA

En paralelo, el Gobierno informó que desde octubre 55.000 nuevas familias vulnerables recibirán el Bono de Desarrollo Humano y que se cumplirá con la devolución del IVA a 115.000 adultos mayores, con una inversión de $ 130 millones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO