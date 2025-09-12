“Perdí a mi futura esposa”, el conmovedor testimonio tras explosión de pipa de gas

Tenía 19 años, estudiaba en la UNAM y soñaba con casarse. Su historia ha conmovido a millones de personas

Ana Daniela, estudiante de la UNAM, murió tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Su historia conmovió por el mensaje de despedida que dejó su novio. La tragedia dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos.

Ana Daniela Bagarrán Ramírez tenía 19 años y toda una vida por delante. Estudiaba Ingeniería en Alimentos en la UNAM y estaba a punto de comprometerse con su novio, Bryan Ramos. Pero sus sueños se apagaron el pasado fin de semana, cuando una pipa de gas explotó en Iztapalapa, provocando una tragedia que dejó al menos ocho muertos y más de 60 personas heridas.

El caso de Ana Daniela salió a la luz luego de que bomberos encontraran entre los escombros su celular aún encendido. Ese pequeño detalle permitió contactar a sus padres y, más tarde, tras una prueba de ADN, confirmar que el cuerpo trasladado al hospital Rubén Leñero era el de la joven universitaria.

El celular de Ana Daniela fue hallado entre los restos calcinados, aún encendido; gracias a él, las autoridades lograron contactar a sus familiares e identificar su cuerpo. Tomada de la red social X

Un amor interrumpido por la tragedia

En redes sociales, familiares, amigos y compañeros de clase de Ana Daniela han compartido emotivos mensajes de despedida. Pero uno de ellos conmovió especialmente: el de su novio, Bryan, quien publicó una foto de ambos con un texto que rápidamente se volvió viral.

“El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis ‘guaguas’ (como decía ella)... En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco”, escribió.

El joven también prometió seguir amándola “en esta y en todas las vidas” y cumplir su promesa “en la otra vida”. Las palabras de Bryan resumen el dolor de una generación que, como Ana Daniela, sueña con un futuro mejor, pero que muchas veces se enfrenta a una realidad injusta y peligrosa.

¿Qué pasó en la explosión de la pipa de gas?

De acuerdo con la Fiscalía, el accidente ocurrió cuando un camión que transportaba más de 49 mil litros de gas LP se volcó tras tomar una curva cerca del paradero de Santa Marta, en la Ciudad de México. La unidad presentó una fuga en su sistema de distribución, lo que generó una gran nube de gas en la zona.

Minutos después, esa nube se convirtió en una explosión devastadora. La onda expansiva dañó al menos 32 vehículos, afectó a decenas de viviendas y dejó al menos 8 personas muertas y 67 heridas. El estruendo se escuchó a varios kilómetros a la redonda, y el fuego consumió todo a su paso en segundos.

Ana Daniela y su novio Bryan compartían una relación sólida; planeaban comprometerse en un mes RRSS

Una joven promesa que no volverá a casa

Ana Daniela no estaba en el lugar equivocado. Solo transitaba por la zona, como cualquier estudiante, rumbo a su rutina. Su historia se convirtió en símbolo de lo frágil que puede ser la vida y del dolor que una tragedia así deja atrás.

