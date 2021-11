O se tensa o se calma. El resultado de la cita entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que se retoma hoy puede bajar la calentura del ambiente político local o puede aumentarla considerablemente siendo, entre otros, el escollo principal la situación del precio de los combustibles.

El presidente Guillermo Lasso ha lanzado guiños al movimiento indígena siendo el más reciente el indulto al expresidente de la Conaie, Antonio Vargas, sentenciado por el delito de tráfico de tierras y también a Carlos Vinicio Chacha Iza y Gonzalo Antonio Villamil Gualinga. La decisión presidencial fue bien vista por la Conaie, sin que esta ablande su postura frente a la cita de hoy. “Nos ratificamos con firmeza; cada paso por la defensa de nuestros derechos es sostenida con la lucha social y siempre será un triunfo colectivo, jamás claudicaremos en nuestras demandas... por eso esperamos resultados positivos a los temas más sensibles en materia económica por parte del Gobierno Nacional en el encuentro del 10 de noviembre (hoy)”, reza parte del comunicado oficial en reacción al indulto a Vargas.

El presidente mantiene abierta su intención de diálogo. Mantiene sus manos extendidas hacia la Conaie. Carlos Jijón, vocero del Gobierno.

Pero no es el único tema tenso sobre la mesa. Desde la primera cita del 4 de octubre pasado hasta la de hoy se ubicó uno nuevo en la agenda: los Pandora Papers. La investigación periodística que revela las empresas en paraísos fiscales que en su momento tuvo el ahora presidente Lasso antes de ser candidato es el ahora caballo de batalla del movimiento indígena y del correísmo. La Conaie se adhiere a la posición de la mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales que recomienda el proceso de destitución del primer mandatario bajo el argumento de que el caso provoca una “grave crisis política y conmoción interna” (numeral dos del artículo 130 de la Constitución). Esto acrecienta los argumentos oficialistas de que se arma una conspiración en contra del Gobierno Nacional.

A esto se le suma que los días previos a la cita de hoy transcurrieron en medio de un cruce de declaraciones entre el presidente Lasso y quien será su interlocutor principal, Leonidas Iza, titular de la Conaie. Además, en medio también de una puja entre ambos sobre quién impone la agenda y hasta aspectos logísticos de la reunión.

La Conaie exige que el encuentro sea público, lo que no fue aceptado por el Gobierno Nacional. “Si no quieren transmitir los medios nacionales por lo menos respeten que las plataformas de las organizaciones transmitan en vivo. Porque sino es una vergüenza que entremos a hablar, no se llega a ningún acuerdo y el Gobierno sale a decir que llegamos a 11 acuerdos”, comentó Iza en el Consejo Ampliado del pasado 7 de noviembre en Bolívar.

Si el presidente Lasso no escucha a la mayoría nos verán en las calles de manera indefinida. Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

A lo que el Gobierno respondió: “El evento se realizará en las mismas condiciones en las que se efectuó la reunión del lunes 4 de octubre”.

Del resultado de la reunión depende si el Gobierno logra ganar cancha para maniobrar ante un ambiente político tenso o si se reabre otro frente de pugna de nuevo en las calles. Iza y sus seguidores están dispuestos a retomar las protestas.