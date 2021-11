A fuego lento. El panorama político nacional fue subiendo de temperatura en estos últimos días llegando a un punto de ebullición en el que la muerte cruzada vuelve a rondar. “El Gobierno hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo”, recoge un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno tras conocer el contenido y recomendaciones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers.

La calentura es tal que bloques legislativos no demoraron en salir al paso a desmarcarse del documento que sentencia una supuesta inobservancia del presidente Guillermo Lasso a la Ley de la Consulta Popular de 2017, que impide el ejercicio de la función pública a aquellos con activos en paraísos fiscales, y recomienda la destitución del mandatario por grave conmoción social y afectación al mandato popular.

No estamos defendiendo al presidente, sino la democracia y la institucionalidad. Hemos tomado la decisión de no apoyar con nuestros 14 votos la destitución del presidente. Jorge Abedrabbo, asambleísta del Partido Social Cristiano.

La decisión es del pleno. Ante los 137 legisladores deberá ser debatido y sometido a votación el informe de la mesa de mayoría opositora. El bloque de la alianza correísta UNES es el que ciertamente, cuando llegue el día de la votación (aún no hay fecha para su debate), se inclinará a favor de su contenido. El Partido Social Cristiano se ha mostrado en contra del documento, al menos así lo recoge un comunicado y lo reafirma su legislador Jorge Abedrabbo. “Creemos que es un informe político y no técnico. La Constitución nos marca las causales para un juicio político y (el contenido del informe) no están dentro de ella. Querer destituir a un presidente con un informe de comisión no es el procedimiento adecuado”.

El presidente asevera que existe una conspiración en su contra, pero la realidad es que la investigación de la comisión ha demostrado que incumple la ley del Pacto Ético que establece la destitución. Mónica Palacios, asambleísta de la alianza correísta Unión por la Esperanza (UNES).

En Pachakutik hay posturas divididas entre quienes se inclinan más a los correístas y quienes no. Édgar Quezada, miembro de la mesa que aprobó el informe, habla ahora de cambios de última hora en el texto como la inclusión de la recomendación de destitución. “Eso no se acordó. Lo que se acordó es que sea el pleno de la Asamblea el que decida con información de la comisión. No existe un solo documento que sustente esa recomendación”, comentó el legislador, quien votó a favor del documento y luego se abstuvo.

Pedimos 20 días de prórroga y de la noche a la mañana deciden que no son necesarios y tiene el 100 % de las pruebas. Eso hace que la comisión se quede sin el tiempo para recabar información. Édgar Quezada, legislador de Pachakutik.

Voces de la Izquierda Democrática también toman distancia de la postura correísta. El bloque aún no ha tomado una decisión en conjunto, pero su jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, adelanta que esta irá por el respaldo a la democracia y la institucionalidad del Estado. El bloque tiene previsto hoy una reunión con el primer mandatario.

La cita de mañana entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas será clave en bajar la temperatura del ambiente político o aumentarla. Leonidas Iza es de quienes respaldan el trabajo de la comisión y piden respuestas al presidente.