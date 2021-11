La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó el 5 de noviembre de 2021 el informe sobre la investigación que hizo al presidente de la República, Guillermo Lasso, por los denominados Pandora Papers.

El documento, avalado con seis votos de los legisladores correístas y de Pachakutik, concluye que el mandatario inobservó el pacto ético que prohíbe a los funcionarios públicos y de elección popular poseer cuentas en los denominados paraísos fiscales.

Según las recomendaciones aprobadas por la comisión, esta actitud del mandatario configura el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130, numeral dos, de la Constitución, generando conmoción interna y afectación a un mandato popular. La norma dice que eso podría ser causal de destitución.

La comisión solicita al pleno de la Asamblea que apruebe una resolución que disponga que en máximo ocho días el presidente Lasso comparezca ante los 137 legisladores, “cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas del pleno”.

También recomiendan que el pleno de la Función Legislativa apruebe una resolución que disponga el levantamiento de la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por los directivos de las instituciones que fueron convocados por la comisión para que den su versión sobre el tema.

La pruebas demuestran que no existe responsabilidad por parte del presidente Juan Fernando Flores,

asambleísta por CREO



“Que el pleno de la Asamblea comunique a todas las instituciones del Estado que el presidente de la República ha renunciado públicamente, por escrito, al sigilo de sus cuentas”, señalan las recomendaciones y dan un plazo de 48 horas para que se remita la información solicitada.

La Comisión de Garantías Constitucionales también pide que se proceda a enjuiciar políticamente a las autoridades que no comparecieron al llamado de esta mesa legislativa o no proporcionaron la información que les fue requerida.

El Gobierno Nacional rechaza el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura. — Carlos Jijón (@carlosjijon) November 5, 2021

Los datos recabados por la comisión serán enviados a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos.

Pero no toda la comisión se alineó con esa postura. El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de Democracia Sí, anunció que enviará al pleno de la Asamblea un informe de minoría en el que recomienda que se archive este caso en contra de Lasso. A él se unió el legislador independiente Gruber Zambrano.

“La Comisión de Garantías Constitucionales durante esta investigación no ha obtenido ningún dato, menos ha revisado los 12 millones de documentos de los que habla Pandora Papers. Es imposible suscribir un informe como el que se ha esbozado por parte de la comisión”, señaló Saquicela.

La asambleísta Victoria Desintonio, del correísmo, propuso que sea el legislador de Pachakutik, Mario Ruiz, el ponente de esta resolución ante el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este se excusó, propuso que sea Desintonio, pero finalmente la responsabilidad quedó en manos del presidente de la comisión, Fernando Cabascango.

El Gobierno reacciona

El Gobierno rechazó inmediatamente el informe de la comisión del que dice que va en contra de la razón y del Derecho, por sugerir que el presidente Lasso no observó la ley al inscribir su candidatura.

El Gobierno asegura que la comisión irrespetó el debido proceso y considera que su actuación carece de validez jurídica.

El Gobierno hace un llamado al pleno de la Asamblea para que cumpla su papel, "apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión, que viola no sólo toda regla de Derecho sino de la lógica y hasta del idioma, y cuyas conclusiones no sólo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso".

Postura

El asambleísta por CREO Juan Fernando Flores dijo que la presencia del presidente Guillermo Lasso ante el pleno de la Asamblea Nacional dependerá del contenido del informe que envíe la comisión. El mandatario fue convocado por esta mesa legislativa en dos ocasiones, pero no acudió.