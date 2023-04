El gobierno de Guillermo Lasso es un mandato con punto final

Informe. Lasso arrancó su mandato con una endeble mayoría en la Asamblea que no logró mantener.

¿Qué necesita un presidente para mantenerse en el cargo, en Ecuador? Antes requería el apoyo de los militares. Hoy, ya no es así; tenemos unas Fuerzas Armadas democráticas, apegadas a la Constitución y que no se meten en asuntos políticos. Actualmente, un presidente ecuatoriano, para durar los cuatro años para los que fue elegido, requiere una sólida mayoría parlamentaria que le permita, no solo gobernar, sino también pasar las leyes necesarias para cumplir con sus promesas de campaña. O tener un importantísimo respaldo popular que sea visiblemente poderoso y le advierta a la oposición que cualquier intento de desestabilizarlo será frenado por el pueblo y combatido en las calles.

Sin estos soportes, o al menos uno de ellos, es muy difícil que un presidente termine su mandato y, si lo termina, será como si no hubiera pasado por la presidencia.

Les voy a dar tres ejemplos diferentes:

León Febres-Cordero tuvo mayoría parlamentaria y respaldo popular los dos primeros años; después de su secuestro en Taura, perdió la mayoría en el Congreso, pero mantuvo un gran respaldo popular, especialmente en Guayaquil, gracias a su entonces gobernador Jaime Nebot. Por eso, la oposición no pudo tumbarlo.

Rafael Correa tuvo los dos soportes. Durante los 10 años de su mandato logró consolidar tal respaldo popular que le fue muy fácil obtener una abultada mayoría en la Asamblea absolutamente sumisa, sobre la que tuvo control total y así pudo manejar todos los poderes del Estado. La oposición prácticamente desapareció, aplastó a los gremios, a los indígenas y a todo activista que quiso enfrentarlo. Humilló a periodistas y casi acaba con la prensa libre.

Lenín Moreno. Su popularidad se vino abajo con el reparto de cuotas políticas que luego estalló en casos de corrupción en hospitales en plena pandemia. La falta de apoyo popular motivó que los movimientos indígenas apoyados por el correísmo provoquen una revuelta popular con clarísimas intenciones de tumbarlo, pero gracias a ese reparto de cuotas de poder, Moreno tenía una cómoda mayoría en la Asamblea que lo mantuvo en el poder.

¿Qué sucede con Guillermo Lasso? No tiene ni mayoría en la Asamblea y mucho menos respaldo popular. Para colmo, cuenta con un solo funcionario apto políticamente para actuar de la forma correcta. Los otros, en unos casos dan lástima por su pobreza intelectual y falta de visión política y, en otros, dan vergüenza por su falta de escrúpulos al tener claros conflictos de interés al mantener negocios con el Estado.

Puede ser que el presidente gane el juicio o que haya muerte cruzada. Puede ser que dure en el cargo los cuatro años para los que fue elegido o que se vaya en seis meses. Ya no importa, su gobierno ya está terminado, logrando muy poco de lo que ofreció.

CRONOLOGÍA

16/01/1986

León Febres Cordero fue secuestrado por comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para obligarlo a firmar la orden de libertad a favor del sublevado general Frank Vargas Pazos. El saldo fue de 5 muertos, entre ellos dos escoltas.

29/11/2007

La Asamblea Constituyente de plenos poderes y con mayoría gobiernista ratificó a Rafael Correa como presidente de la República y ordenó el receso indefinido del Congreso Nacional con mayoría de oposición.

30/09/2010

Rafael Correa fue impedido de abandonar el regimiento Quito 1 ante una revuelta policial en protesta por una reforma salarial. El saldo fue de 5 muertos y 274 heridos.

Octubre de 2019

Lenín Moreno enfrentó durante 11 días una revuelta popular liderada por los movimientos indígenas, cuyo origen tuvo la eliminación del subsidio a los combustibles. El saldo fue de 9 muertos, 6 de ellos en enfrentamientos con las fuerzas del orden.