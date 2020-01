El gobernador del Guayas constata la falta de insumos médicos en hospital del IESS

Por sorpresa les tomó a los directivos del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo la visita que realizó la mañana de este 21 de enero el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, a las instalaciones del Centro de Diálisis, ubicadas en el recinto hospitalario, en el sur de Guayaquil.

En su recorrido, Duart pudo corroborar que las denuncias de los familiares y pacientes que acuden al lugar para recibir tratamientos renales sobre la falta de insumos y medicinas son reales.

El IESS facturó $ 551,1 millones por atenciones fuera de sus casas de salud Leer más

“Hemos venido personalmente a constatar que efectivamente la ciudadanía tiene razón. No se están brindando los insumos necesarios y hemos dado el plazo de una hora para que se abastezca todo el lugar”, señaló el gobernador.

Antes de la llegada de la autoridad, familiares de algunos pacientes explicaban que desde hace varios meses tienen que comprar por su cuenta algunos implementos para poder recibir los tratamientos.

Ante estos reclamos, el gerente de la entidad, Fadul Jurado, señaló que había insumos suficientes, pero que estaban en una bodega diferente.

“Están en bodega (los insumos). ¿Qué es lo que pasa?, recordemos que nosotros tenemos una bodega central”, justificó Jurado.

El gobernador solicitó ingresar a la bodega de Centro de Diálisis, donde supuestamente estaban los insumos y verificó que al momento (09:30) solo había cajas con algunos de los implementos necesarios, pero que faltaban otros.

“He hablado directamente con Paúl Granda y me ha dicho que efectivamente respalda la acción que estamos haciendo" Pedro Pablo Duart Gobernador del Guayas



“Normalmente todos los días se abastece”, dijo uno de los encargados de la bodega.

“Yo no quiero saber el horario, quiero saber por qué no hay aquí gasas”, cuestionó el gobernador, a lo que el encargado volvió a mencionar que el tema es manejado por la bodega central.

Después del recorrido conversó con algunos de los pacientes que estaban dentro del centro de salud, quienes también le mencionaron que existe una mala atención dentro del hospital.

“He hablado directamente con Paúl Granda y me ha dicho que efectivamente respalda la acción que estamos haciendo y estamos trabajando conjuntamente para que en una hora el lugar tenga los suficientes medicamentos”, indicó Duart.

El gobernador también precisó que si el hospital no cumplía con el plazo establecido iban a “tomar cartas en el asunto”. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, la Gobernación no pudo confirmar a este Diario si el Centro de Diálisis del Teodoro Maldonado Carbo había cumplido con lo solicitado por la autoridad del Gobierno en la provincia.

“Hay que traer hasta el esparadrapo”

“Nosotros queríamos que alguna autoridad tome asunto en esto porque usted sabe que ellos (los pacientes) no se pueden quedar sin su medicamento y aquí no hay medicamentos ni otras cosas. Hay que traer hasta el esparadrapo para que puedan estar seguros de que no se van a desangrar”, señaló una de las señoras que acompañaba la mañana de hoy a un paciente renal, en los exteriores del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo.

El IESS da millones de servicios sin fondos Leer más

Los afectados señalan que desde noviembre hay irregularidades con la distribución de las medicinas e insumos médicos en el Centro de Diálisis del hospital y que son ellos los que deben adquirir lo necesario para poder realizarse los tratamientos.

“No hay esparadrapo, no hay complejo B, no hay las inyecciones”, señaló Valdemar Vera, otro de los familiares.

“La verdad es que aquí hace mucha falta la medicación. Uno se hace mensualmente los exámenes, y le dicen que no hay tal cosa, no hay esto ni lo otro y tenemos que comprar. Ese es el problema de todos nosotros”, relató una de las pacientes que salía del Centro.

Varios de los familiares acompañaron al gobernador Pedro Pablo Duart al recorrido que hizo por el hospital y le explicaron cuáles eran los principales insumos que el IESS no les proporcionaba.

“Las mascarillas las acaban de traer reusándolas para colocarlas a los pacientes porque no hay mascarillas”, mencionó otro de los pacientes que se encontraba recibiendo el tratamiento en el interior del hospital.