El exvicepresidente Jorge Glas, preso en la cárcel 4 de Quito, presentó dos nuevos habeas corpus con los que busca salir en libertad. A diferencia de las ocasiones anteriores en las que acudió a jueces de Manglaralto, en Santa Elena o de Manabí en donde fue beneficiado por extensión de un recurso solicitado por otro reo, en esta ocasión presentó los pedidos en Quito, la ciudad en la que está el centro de su reclusión.

Glas, quien tiene tres sentencias por corrupción en los casos Odebrecht, Sobornos y Singue (la última en espera de la resolución de la apelación), presentó sus recursos en contra del sistema penitenciario y del director del Sistema de Atención Integral (SNAI) Pablo Ramírez.

Los requerimientos serán resueltos por los jueces Luis Jácome de la Unidad Judicial de la Familia de Iñaquito y Soledad Manosalvas de la Unidad Judicial especializada de Garantías Penitenciarias del Distrito Metropolitano, quienes resultaron sorteados. Hasta el cierre de esta nota no se habían fijado las fechas para las audiencias.

Los recursos fueron interpuestos en contra de Ramírez porque el SNAI no ha ejecutado la liberación de Glas concedida por el juez de Portoviejo Banny Molina en forma extensiva sin que Glas o Daniel Salcedo, el otro beneficiado, lo hubiesen solicitado. El martes, legisladores de UNES, fueron a la cárcel 4 a exigir la liberación del exsegundo mandatario, a pesar de las posibles irregularidades denunciadas en el otorgamiento del recurso en Portoviejo.

La explicación del SNAI fue que existieron inconsistencias en las boletas de excarcelación del juez Molina, procesado por posible prevaricato y usurpación o simulación de funciones. El tema fue enviado en consulta al reemplazo de Molina quien respondió que no podía pronunciarse porque no era el autor de las boletas. La Judicatura por su parte señaló que entre el 5 y 8 de agosto, fechas en las que se suscribieron los documentos de libertad, el sistema Informático del Consejo no tuvo problemas por lo que se desconoce las razones por las que fueron suscritos de forma manual.

Para este miércoles, a las 09:00, se ha convocado a la reinstalación de la audiencia de apelación del habeas corpus que le fue negado por un juez de Garantías en Pichincha. Ese pedido provino de Cotopaxi que remitió la revocatoria de la Corte de Santa Elena al recurso concedido por el destituido juez Diego Moscoso.