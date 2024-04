Glas se declara en huelga de hambre y narra cómo fue su captura | Video

En un video publicado por su abogada, Sonia Gabriela Vera García, el exvicepresidente sentenciado Jorge Glas narró cómo fue su captura en el interior de la Embajada de México, situada en Quito, en la que se encontraba en calidad de asilado político: "Me sientan; yo estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a un policía a leerme los derechos. Me sientan ahí, y yo me desvanezco. Y todavía me decían parece, parece, y yo trataba, pero no podía por la paliza que me había dado. Hay dos videos, el que me bajan del carro todo torturado, guindado de los pulgares, y este segundo video. Son dos".

Sobre su estadía en la cárcel La Roca, Vera escribió, junto al video publicado en X, que finalmente han establecido comunicación con el exvicepresidente sentenciado Jorge Glas, y que él se ha declarado en huelga de hambre. La defensa también replicó parte de las declaraciones vertidas por Glas, en una reunión telemática que tuvo con su defensa: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político".

El estado de salud de Jorge Glas y su estadía en La Roca

El exvicepresidente Jorge Glas, detenido el pasado viernes 5 de abril tras una irrupción policial en la Embajada de México, en Quito, fue recluido nuevamente en la cárcel La Roca, tras haberse recuperado en el Hospital Naval de una descompensación que se atribuyó a una posible sobredosis de medicamentos, que las autoridades penitenciarias relacionan con su negativa a ingerir alimentos.

Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político". pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

El impasse diplomático entre Ecuador y México por Glas

Para el jueves 11 de abril de 2024 está previsto que México presente la denuncia contra Ecuador por la irrupción policial a su Embajada en Quito en la Corte Internacional de Justicia, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este 10 de abril.

"Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra Embajada en Ecuador", señaló López Obrador. En un principio se había anunciado que la demanda sería presentada este 10 de abril.

Además, el presidente mexicano aseguró que la denuncia que presentarán ante la Corte Internacional de Justicia cuenta con el apoyo de la "inmensa mayoría de los mexicanos que no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador".

Durante su intervención, el mandatario también aprovechó para rendir homenaje a los diplomáticos que se encontraban en la sede de la misión cuando ingresó la Policía de Ecuador y procedió a capturar al exvicepresidente Jorge Glas. "Dejaron en alto el nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos, la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional".

