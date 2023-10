Girard Vernaza: "Irnos todos a la virtualidad era abandonar a la universidad"

EL CONTEXTO: Esta Universidad, que tiene 9.300 alumnos y 470 profesores. está situada en una de las provincias más azotadas por la violencia que vive el país. A inicios de año, sicarios asesinaron al decano de la facultad de Ciencias Administrativas, Nelson Castillo; y en marzo se produjo una balacera afuera de la institución. El rector, Girard Vernaza Arroyo, estuvo en días pasados en Guayaquil para asistir a la presentación del nuevo modelo de evaluación a las universidades. Previo a ese acto dialogó con este Diario.

- La ola de violencia en Esmeraldas también ha alcanzado a la universidad. Preocupa la seguridad de los estudiantes y docentes. ¿Qué están haciendo ustedes ante eso?

- Efectivamente, la universidad también ha sido alcanzada por esta ola de violencia o de inseguridad que vive el pueblo ecuatoriano y la provincia de Esmeraldas. Para eso, nosotros elaboramos un plan de seguridad al interior de la universidad y tenemos permanente comunicación con la Policía, con la Senescyt, con el Caces y con el CES. Cierto que pudieron incluir también a nuestra universidad como ‘universidad segura’, a eso también agrega de nuestra parte, poder contratar seguridad privada para que nos blinden un poco al interior, las rondas que hace la Policía al interior y exterior de la universidad, eso nos da un poco más de seguridad y de tranquilidad para que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas.

- ¿Van a volver a clases presenciales en este período?

- Sí, desde el período pasado estamos en actividades presenciales, porque también dijimos que irnos a la virtualidad, toda la universidad, era abandonar las instalaciones de la universidad, que se destruyan; y, posiblemente, que arrinconemos al Estado de Derecho.

- No han sufrido nuevos atentados, estudiantes ni maestros.

- Hemos tenido algunos meses de tranquilidad, de sosiego. No ha habido ningún evento que lastime la dignidad de ningún compañero de la comunidad universitaria esmeraldeña.

Girard Vernaza Arroyo, rector de la Universidad Técnica 'Luis Vargas Torres' de Esmeraldas, durante una entrevista con EXPRESO. Nelson Tubay

PERFIL: Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil. Además de maestrías y especialidades, tiene dos títulos de PhD, uno en Estudios legales por la Atlantic International University; y otro en Ciencias Jurídicas, por la Universidad de Oriente.

- A propósito del nuevo modelo de evaluación, la universidad ha tenido algunas complicaciones y en algunos aspectos no la ha podido superar.

- Evidentemente sacamos rojo la otra vez en investigación, eso ya está superado. Nosotros vamos a este proceso de evaluación para la acreditación, que ya empezó en este mes con la subida de los indicadores, de las evidencias, y tendremos en las próximas semanas la visita técnica al interior de la universidad. Estamos seguros de que vamos a acreditar la universidad. Hay que recordar que, cuando asumimos el rectorado, en 2017, la universidad venía de un proceso de intervención; inmediatamente un año de proceso de acompañamiento; y en el mismo 2019 nos sometimos a la evaluación institucional y no alcanzamos los estándares. Por eso veo con buenos ojos que este nuevo modelo haya sido socializado, que se haya trabajado con todas las universidades, porque eso también nos prepara para el futuro, para seguir entregando una educación de calidad y que nuestros profesionales salgan a servir.

- ¿Cree que hay una paradoja en el sentido de que en la distribución se asignan más recursos a las que tienen mejores rendimientos, pero al mismo tiempo, cómo pedir a las otras que mejoren sus rendimiento si no les asignan más recursos?

- He hablado justamente de que tenemos que hacer una discriminación positiva. Efectivamente, es lo que usted dice: ‘estoy mal y si me dan menos recursos, voy a seguir mal’. Hay que invertir un poco la moneda o hacer este ejercicio, que es constitucional y legal, la discriminación positiva, darle más o ayudar económicamente en ese momento a esas universidades que no tienen la posibilidad, para que puedan superar esa adversidad y puedan competir en iguales condiciones entre todas las universidades.

- ¿En algún momento ustedes pidieron ayuda a otras universidades o entidades, en equipos, en recursos, para poder cumplir con los indicadores?

- No hemos pedido esos equipos, hemos pedido sí a algunas instituciones públicas y privadas, a empresas, pero no hemos tenido la receptividad de estas instituciones, respecto a computadoras, a edificaciones, a construcciones, a todo esto; no hemos recibido hasta el momento ni de la Refinería de Esmeralda ni de Flopec, que es otra empresa importantísima que está en Esmeraldas. No hemos recibido ningún respaldo de ellos para seguir desarrollando nuestra universidad.

Directivos universitarios y del CACES posan para una foto general luego de la presentación del modelo de evaluación. Nelson Tubay

