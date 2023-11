Giancarlo Loffredo: Este fue su primer pronunciamiento como ministro de Defensa

El 23 de noviembre, Daniel Noboa fue posesionado como nuevo presidente de Ecuador. Entre sus primeros actos, el mandatario nombró a algunos de los integrantes de su gabinete ministerial, entre ellos a Giancarlo Loffredo Rendón como titular de la cartera de Defensa.

Al culminar la ceremonia, Loffredo detalló, a través de una breve interacción con la prensa, cuales son sus principales objetivos: "seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas y darle paz al país". También detalló que, respecto al equipamiento que necesita la fuerza pública, que durante el periodo de transición "se han empapado" de la indumentaria que está llegando al país, la que está por arribar y los procesos de compra que están en curso para evaluarlos.

Sobre la cúpula militar, el flamante ministro de Defensa señaló que van de a poco, que "aún no se reúne con ellos". Por eso no pudo señalar si abría cambios en esas filas o ratificaría a los oficiales que están al mando. "No nos apresuremos, todavía. Debo reunirme con ellos".

Sobre el estado de excepción que prevé decretar el flamante presidente Daniel Noboa Azín, el ministro de Defensa no pudo decir nada. Volvió a pedir a la prensa no apresurarse, pues no podría dar detalles de que contemplaría o alcance tendría esta medida del Ejecutivo.

