Lo que no se comunica no existe. Desde mayo de 2021, cuando Guillermo Lasso asumió el poder, han pasado cuatro secretarios de Comunicación que fallaron en implantar una estrategia que resulte efectiva. El propio mandatario en una entrevista televisada aceptó que “si hay algo que critican en mi gobierno es que hemos fallado en comunicación y hay que reconocerlo”.

El criterio del presidente y de su entorno motivó la salida de los tres anteriores, según ellos. El primero, Eduardo Bonilla, ocupó el puesto durante 13 meses y dejó la cartera de Estado en medio del paro nacional de junio de 2022. Luego asumió esa función Leonardo Laso, quien estuvo cuatro meses y salió porque no se ‘alineaba’ con el pensamiento gubernamental; él advirtió que el referendo constitucional fracasaría, cómo finalmente sucedió. Y Andrés Seminario se mantuvo en la Secretaría por cinco meses.

La cuarta titular fue posesionada el 5 de abril. Se trata de Wendy Reyes, una abogada y consultora política. En su discurso, Reyes dijo que está convencida de que la comunicación es una herramienta democrática y política. Además, una herramienta para salir de la crisis y un puente para abrir vías de diálogo con los actores sociales y escuchar a la ciudadanía. Son palabras de la misma secretaria de la que actualmente se desconocen detalles sobre su gestión y que maneja un perfil bajo (demasiado bajo para una secretaria de Comunicación). Si el patrón no funcionó y los resultados se transformaron en traspiés, ¿por qué se sigue replicando el mismo modelo?

“A mí me sorprende ese perfil bajo de la secretaria. Habría que mostrar lo que se está haciendo en estos meses y relacionarse más con los medios (...) Debería tener una presencia más fuerte”, increpa Leonardo Laso, exsecretario de comunicación

Para Jorge León, analista político, la cuestión es que sin gestiones que comunicar, no hay comunicación. “No tenemos acciones que comunicar dentro la gestión. Sin gestión no es posible sacar productos comunicacionales”.

Aparición. La secretaria de Comunicación brindó la única entrevista registrada al medio digital Plan V. En Twitter reacciona o agrega un comentario.

Natali Becerra, analista política, coincide en que lo primero que se debe hacer es gestionar y sostener la acción para, luego, comunicar. “Si haces un puente en Loja, ¿cómo va a saberlo la gente de Guayaquil o Quito si no sabes comunicar? No sirve de nada”, reflexiona.

La comunicación gubernamental, normalmente, debería enfocarse en los hechos, en sus logros y canalizarlos políticamente, pero para el analista político Pedro Donoso no siempre se trata de comunicación. “El gran fracaso de Lasso está en dos vertientes: el no entendimiento de la dinámica política y el no entendimiento de la sociedad”. Y reconoce que aparte de no tener una identidad propia, “hay una ausencia de contar esa historia”.

El mandato de Guillermo Lasso ha pasado por un sube y baja de momentos claves para su imagen. Se dice que en momentos de crisis no se deben dejar vacíos. Becerra afirma que si un problema no es abordado en ese momento, “ese vacío por la necesidad de la gente se va a llenar con otro tipo de información, sea propuesta por la oposición o por rumores”.

Los medios de comunicación se dedican a informar sobre el acontecer nacional e internacional y a generar un feedback con la audiencia, pero que se entorpece cuando una de las dos partes no comunica. “Un gobierno que representa a la sociedad debe mantener un permanente diálogo”, advierte Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.

Asimismo, Laso dice convencido de que la agenda debe definirla en conjunto con las acciones y estrategias que bosqueje una mesa estratégica, porque “si no, tendrán un barco a la deriva”.

EXPRESO intentó, en varias ocasiones, comunicarse con la secretaria para hablar de su gestión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.