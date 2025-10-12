Gasolina Ecuador 2025: operativos contra especulación y control de canasta

La Intendencia de Policía de Pichincha informó de un operativo en el Mercado de San Roque, en Quito, el 9 de octubre pasado.

Desde el 13 de septiembre del 2025, un día después de la emisión del decreto ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, se han desarrollado más de 25.000 operativos, para evitar la especulación, a través del Ministerio de Gobierno, intendencias y comisarías en todo el Ecuador.

A través de la cuenta de X de la Presidencia de la República, se difundió un video, este domingo 12 de octubre del 2025. "Controlamos los precios de la canasta básica y no permitiremos la especulación. Los operativos son permanentes para garantizar precios justos y abastecimiento para los ecuatorianos".

Eso se escucha decir a una voz en off, en un video en el que se ve a policías y comisarios, llegar a mercados. También se dice que se han controlado más de 48.000 establecimientos: 4.909 mercados, 30.332 tiendas, 3.739 supermercados y 9.818 centros de abastos.

Los operativos de control de intendencias y comisarías se intensifican porque se conoce que una vez que suben los precios de los combustibles, también se elevan los precios de los alimentos. Esto porque se transportan en camionetas y camiones del campo a la ciudad. Eso suelen indicar dirigentes indígenas.

📊 Infórmate sobre los resultados de los operativos de control de precios en contra de la especulación:



¿Se detecta especulación en los mercados?

De acuerdo con información recabada por la Comisaría de Mejía, en mercados como el de Alóag, los precios se mantienen estables. No hubo novedades en su operativo de control de precios. Además, la Comisaría del Noroccidente de Pichincha visitó centros de abasto en Pedro Vicente Maldonado. Tampoco hubo problemas.

Sobre el precio del gas

La Comisaría de Rumiñahui hizo controles de precio, peso y calidad en los mercados del cantón, garantizando el acceso justo a productos de primera necesidad. Además, se verificó el precio y abastecimiento del gas en las parroquias de Cotogchoa y Sangolquí. No registraron problemas.

¿Se registra especulación en Guayas?

El Ministerio de Agricultura y Ganadería participó de operativos de control de precios en mercados como Sauces 9. "Durante el recorrido se verificó el cumplimiento de los precios oficiales del arroz, garantizando precios justos y la protección de los consumidores", indicó la cartera de Estado.

