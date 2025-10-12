Expreso
  Buenavida

Ajo
Historia y poder medicinal del ajoFREEPIK

Los poderes del ajo van más allá de la cocina, conozca sus beneficios

El consumo ajo protege de enfermedades mientras fortalece del sistema inmune, consolidándolo como un aliado natural

El ajo (Allium sativum) es una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo y se ha usado durante más de 4.000 años como alimento, especia y medicina natural. Su valor histórico y terapéutico lo convierte en uno de los remedios más estudiados.

En el Codex Ebers, papiro egipcio de 1550 a. C., se describen 22 fórmulas con ajo para tratar desde problemas cardíacos y dolores de cabeza hasta picaduras y tumores. En la Biblia, los esclavos judíos recibían ajo para ganar fuerza y productividad, mientras que en Grecia y Roma soldados y atletas lo consumían por coraje y resistencia. Hipócrates documentó sus aplicaciones medicinales, y en Roma se registraron 23 usos diferentes para diversas enfermedades.

En Asia, la medicina tradicional china lo empleaba para mejorar la respiración, la digestión, combatir diarreas y eliminar parásitos intestinales. A lo largo de la historia, el ajo ha sido mucho más que un condimento: combina propiedades curativas, nutricionales y un simbolismo cultural que ha perdurado milenios. Hoy, su relevancia se mantiene, respaldada por estudios modernos que confirman beneficios cardiovasculares, antimicrobianos y metabólicos. 

Té de ajo para resfriados y defensas altas

Ingredientes: 2 dientes de ajo crudo, 1 taza de agua, 1 cucharadita de miel, zumo de medio limón.

Preparación: Pele y machaque los dientes de ajo, hierva el agua y agréguele el ajo machacado, cocine a fuego lento durante 5 minutos, retire del fuego, cuele el té y deje enfriar un poco, agregue miel y limón si desea mejorar el sabor y aportar vitamina C, beba una taza al día mientras dure el resfriado o al iniciar síntomas.

Propiedades

  • El ajo contiene alicina, un compuesto con efectos antimicrobianos y antivirales.
  • Puede ayudar a reducir la duración de resfriados y fortalecer la respuesta del sistema inmune.
  • La miel suaviza la garganta y tiene propiedades antibacterianas.
  • El limón aporta vitamina C, potenciando la función inmunológica.

Precauciones

  • Evitar en caso de alergia al ajo o problemas digestivos graves.
  • No sustituya tratamiento médico si la infección es grave.

