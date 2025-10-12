¿La Policía no permitirá que movilización avance de la Villa Flora, sur de Quito?

Los manifestantes esperan llegar al parque El Arbolito, para la concentración por el 12 de octubre

La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas a manifestantes en la Villa Flora, en el sur, para evitar que avancen a otros puntos de Quito.

Los ciudadanos que se han concentrado en la Villa Flora, sur de Quito, enfrentan bombas lacrimógenas. La Policía Nacional no permitirá que la Marcha "por la resistencia, la justicia y la vida", convocada para este domingo 12 de octubre del 2025, avance a otras zonas de la ciudad.

Pablo Lastra, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro, dijo a los medios de comunicación que hay alrededor de 500 efectivos policiales y militares para evitar que los manifestantes caminen.

"Estamos conteniendo la manifestación, vamos a impedir la movilización a cualquier punto de la ciudad", aseguró el coronel de Policía Pablo Lastra. Esto pese a que ciudadanos le gritan que se trata de una marcha pacífica y que no tienen armas.

El jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro remarcó que ha tratado de hablarles a los manifestantes sobre: "El derecho a la protesta y sus límites, así como de la suspensión del derecho a la reunión, según el decreto ejecutivo 174, por el que hay estado de excepción, también sobre la actuación de la Policía, el uso de la fuerza".

#ParoNacional2025 | Tensión en Quito: la Policía usó gas lacrimógeno para dispersar la marcha que salía desde la Villaflora. Lo que empezó como una movilización pacífica terminó en corridas y enfrentamientos. https://t.co/HIXPsvHKcH — Diario Expreso (@Expresoec) October 12, 2025

Los indígenas, así como integrantes de sindicatos como la Unión Nacional de Educadores, Yasunidos y más organizaciones, buscan llegar al tradicional parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. La Conaie ha denunciado "actitud guerrerista" de la fuerza pública.

Ciudadanos y activistas sociales, como Natasha Rojas, son parte de la manifestación. Gritan "fuera Noboa, fuera", como ha ocurrido en otras ocasiones, con otros Gobiernos.

#AHORA | Organizaciones sociales se concentran en el redondel de la Villaflora, en el sur de Quito. Con carteles, tambores y consignas como “¡Fuera, Noboa, fuera!” y “¡No somos terroristas!”, los manifestantes iniciaron una marcha pacífica este domingo 12 de octubre. La… pic.twitter.com/FVpDquyHBd — Diario Expreso (@Expresoec) October 12, 2025

El 12 de septiembre del 2025, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 126, eliminó el subsidio al diésel, por lo que el galón de ese combustible pasó de 1,80 a 2,80. Seis días después, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a una movilización nacional, que empezó el 22 de septiembre. Pese a que el Gobierno trasladó su sede a Latacunga, en Quito se han desarrollado algunas concentraciones. El Gobierno ha sostenido que no dialogará.

#ATENCIÓN

Hoy movilización en #Quito



Desde las 10h00 am empezará la movilización desde el sector de la Villaflora hasta el Parque del #Arbolito. Varias organizaciones y movimientos sociales se darán cita para continúar con el #ParoNacional2025 en #Ecuador.



Así también hoy 12 de… pic.twitter.com/rZtFtsLuIO — Kapari Comunicación (@RedKapari) October 12, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!