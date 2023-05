El gas pimienta, el arma que se esparce con poca vigilancia

Como si se tratara de comprar una gaseosa en una tienda. Así de fácil se puede conseguir un gas pimienta en Guayaquil, una situación que pone en alerta a la ciudadanía por la poca vigilancia que hay a la hora de adquirir un producto que resulta muy nocivo para la salud si se lo usa sin control.

‘¿Cómo y dónde puedo adquirir un gas pimienta?’ fue la pregunta que saltó luego de que el pasado 1 de abril, el presidente Guillermo Lasso anunció su libre porte y uso a través del Decreto Ejecutivo 707.

La manera más fácil de adquirirlo es vía internet. Todo es cuestión de acordar el precio con el vendedor, pagarle el valor solicitado y cualquiera puede tener su ‘arma de fácil uso’ hasta por $ 5. Así de sencillo, sin preguntar nombres, requisitos ni pedir documentación.

“Me contacté con una página de Facebook en la mañana y al mediodía nos citamos en un centro comercial y ya lo tuve en mis mano. Compré tres y no me preguntaron ni mi nombre. Ahora ya tengo para poder defenderme”, contó una señorita que recientemente realizó la transacción, para cuidarse ante la ola de delincuencia que sufre la ciudad.

2. Comercio. Por internet se puede conseguir fácilmente el producto, a precios cómodos. Algunos sitios lo expenden sin exigir los requisitos mínimos necesarios. Freddy Rodriguez

En algunos puntos de Guayaquil ocurre igual. Por ejemplo, en los exteriores del Cuartel Modelo varios locales lo comercializan sin pedir ningún requisito, salvo los 20 o 30 dólares que cuesta. Eso sí, no se emiten facturas para evitar dejar constancia de la transacción realizada.

Sin embargo, según lo dispuesto por el Gobierno, comprarlo o venderlo no debería ser tan sencillo. De hecho, uno de los requisitos para la adquisición del producto es presentar el récord policial limpio y no contar con antecedentes de violencia.

Para Jorge Villacreses, experto en seguridad, la medida es positiva, pero debe aplicarse con responsabilidad. “Es muy bueno, más que todo para que las mujeres puedan protegerse de la delincuencia o de los acosos. Estoy de acuerdo con la medida, pero debe ser bien vigilada y controlada. La persona que lo use lo debe hacer solamente para evadir la situación de riesgo. El tiempo de efecto al aplicar el gas es de 20 a 30 minutos, lo suficiente para llamar a la autoridad y aprehender al atacante, en caso de que sea necesario. Pero no debe atacarse con el gas”, explicó Villacreses, que recalca que el uso de este producto también tiene algunas normas específicas que deben respetarse.

La medida es buena, pero debe ser regulada y vigilada, ya que hay ciertas normativas que debe tener el producto y el comprador. No se puede vender a cualquier persona. Jorge Villacreses

​experto en seguridad

Lo autorizado por el Gobierno es que el gas tenga un porcentaje de concentración de capsaicina (sustancia química derivada del pimiento) igual o menor al 1,3 %, que sea de un volumen no mayor a 120 mililitros y que tenga un alcance no mayor a 10 metros. Pero eso muchas veces no se cumple, a decir de Fernando Avilés, representante de SWAT, empresa de venta de gas pimienta.

“Las personas, por comprar en cualquier lugar, adquieren productos que no cumplen con la normativa y pueden afectar la salud. Lo correcto no es solo vender el gas pimienta, sino también dar una inducción y capacitación del uso, porque es algo delicado”, explicó, al afirmar que tras el decreto ejecutivo de libre porte y uso, las ventas han aumentado. “La demanda ha crecido más del doble, las personas buscan conseguir esta ‘arma’”, dijo Avilés, que insiste en lo nocivo que puede llegar a ser el producto si no se lo utiliza de la manera adecuada y en los momentos precisos.

EXPRESO consultó a la Dirección de Control de Armas sobre el control que se ejecuta para evitar que se expenda informalmente “¿Cómo se controla la venta irregular?, ¿se están realizando operativos al respecto?, ¿cuántos productos han sido decomisados?”, consultó este Diario. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Las personas deben tener cuidado respecto a dónde lo compran, porque hay productos en mal estado que causan más daño. El gas pimienta puede llegar a ser mortal. Ariana Veloz

​doctora

La doctora Ariana Veloz detalló a EXPRESO los riesgos del uso desmedido del gas pimienta. “En los ojos causa irritación, picazón, lagrimeo, además de una ceguera temporal por espacio de entre 10 y 30 minutos. En cuanto a las vías respiratorias, causa rinorrea (exceso de mucosidad) y tos. En algunos causa hasta irritación a la piel”. Y añadió que en ciertos casos puede llegar a ser extremadamente peligroso, poniendo en peligro hasta la vida. “Por ejemplo, si una persona con asma recibe un ataque de gas pimienta podría hasta cerrarle las vías respiratorias y con reincidencia podría hasta causarle la muerte. Hay que tener mucho cuidado con el uso de este producto y dónde se lo compra, porque conozco que algunos causan más daño de lo permitido y eso puede llegar a ser mortal”, sentenció Veloz.

La compra y uso de gas pimienta continúa creciendo sin ningún tipo de vigilancia, siendo uno de los productos más cotizados actualmente en el mercado. No obstante, a criterio de expertos, la “medicina podría ser peor que la enfermedad”.