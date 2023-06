Ni el gas ni la comida. Si de prioridades se trata, la cerveza parece ser una de ellas a la hora de abastecer de productos de primera necesidad a Galápagos. O sino, el ingreso de carros.

Schubert Lombeida es el nuevo presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos Leer más

La denuncia la realizan las propias autoridades insulares, al cuestionar el problema de desabastecimiento que sufren las islas por estos días, debido a la falta de embarcaciones para el traslado de la carga con la regularidad requerida, lo que ha ocasionado fuertes reclamos entre la población.

Las imágenes de gente haciendo filas y aguantando frío desde la madrugada fuera de las instalaciones de Petrocomercial para conseguir un tanque de gas es una muestra de la situación.

“El asunto es súper grave”, advierte a Diario EXPRESO la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe. “Hay padres de familia que lloran porque no hay gas. Están racionando la entrega del producto, solo dan 50 diarios y ya para este fin de semana no habrá más”.

Según la alcaldesa, solo hay un barco de 3.600 toneladas de carga, el Fusion 2, “y nosotros necesitamos para todas las islas 9 mil toneladas para abastecernos; el déficit es altísimo”.

Roberto Manrique fue criticado por manipular un tiburón de Galápagos Leer más

Sobre una foto colocada en el tuit de la cuenta Bitácora Ambiental, donde se cuestiona el ingreso de dos camionetas a las islas cuando lo que se requiere es el ingreso de carga más necesaria, Uribe muestra su molestia. “Podrían haberle dado prioridad a los productos de primera necesidad, porque si la gente no tiene gas o no tiene comida, no come”, reclama.

El alcalde de San Cristóbal, Rolando Caiza, va más allá incluso y señala que existe un manejo “al antojo” en el traslado de carga a las islas. “Se dañó el (barco) Isla de la Plata y salió de operación, solo nos quedamos con el Fusion 2, y con las gabarras Hualcopo y Calicuchima que nos ayudan con viajes emergentes, pero Galápagos necesita otro barco con urgencia, es necesario acabar con este monopolio”.

Y sobre el asunto de priorizar la carga, es contundente. “El problema no son tanto los carros, es la cerveza, que ocupa el 27% del peso del tonelaje del barco. Si tenemos problemas de abastecimiento, entonces demos la prioridad a lo que se necesita. ¿Pero quién controla los cupos? El mismo operador del barco”, cuestiona.

Embarcación que transporta víveres hacia Galápagos. Cortesía

Alfredo Morocho, alcalde de la isla Isabela, se suma a los cuestionamientos, pues precisamente ellos son como el ‘sánduche’ en este problema. Explica que cuando se genera el problema de abastecimiento, cuando los barcos llegan lo hacen primero a las otras islas más grandes, “y como ellos demandan más carga, me ‘quitan’ los barcos que tenemos acá, el Paola y la gabarra Tanya”.

Y confirma lo dicho por Uribe y Caiza, que hay un pedido en la Subsecretaría de Puertos para ingresar un barco más de carga para las islas, “y el Consejo de Gobierno tiene que aclarar el trámite de ingreso de esa nave, pero ahí hacen dormir los trámites eternamente”.

Por ahora, las soluciones parecen lejanas y lo que surge solo aparecen como medidas parche. Según informó el Consejo de Gobierno de Galápagos, recién el próximo jueves 15 de junio el BAE Calicuchima estaría partiendo hacia las islas con una carga de 6.000 tanques de gas de uso doméstico y 2.000 para el sector comercial. El viaje demora tres días y medio.

UN SISTEMA POCO TRANSPARENTE

Los alcaldes de los tres cantones insulares llegaron hasta Quito para buscar soluciones. Se reunieron con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Puerto, y entre otros planteamientos se insistió en la necesidad de acabar con el monopolio de la carga.

Fanny Uribe, Rolando Caiza y Alfredo Morocho, burgomaestres de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, coinciden en cuestionar que desde que se dañó el barco Isla de la Plata, de Transnave, no se ha hecho nada por reemplazarlo, y que eso genera parte del problema que ahora se vive. “Desde el Gobierno dicen que está en reparación y que en diciembre recién estaría listo”, afirma Uribe.

Sobre la crisis actual, Franklin Vega, de Bitácora Ambiental, cuestionó también el sistema de carga y aseguró que “hay denuncias de que están cobrando por los cupos, y el método de asignación de turnos (para el envío) no es para nada transparente (...), así como llega cerveza y cemento (que según él también se lleva un buen porcentaje del peso de la carga), puede llegar más gas y comida”, señala.