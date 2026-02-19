Galápagos: Embarcación naufraga en la ruta Tortuga Bay-Puerto Ayora

Un naufragio ocurrió la tarde de este 19 de febrero en la ruta que conecta Tortuga Bay con Puerto Ayora, en las Islas Galápagos. Según los reportes preliminares, una lancha que transportaba turistas se hundió en el mar, dejando a varios pasajeros en peligro.

19 personas lograron llegar a la orilla de la playa, pero las autoridades aún no han confirmado si existen víctimas mortales entre los pasajeros. Inmediatamente después del incidente, se activaron los protocolos de emergencia para atender la situación.

#SantaCruz | Se recibió la alerta ciudadana del naufragio de una embarcación con tripulantes que realizaba la ruta Tortuga Bay - Puerto Ayora.



Desde #ECU911 se coordinó la atención con @FFAAECUADOR, @parquegalapagos @Salud_CZ5 @PoliciaEcuador @Riesgos_Ec @cruzrojaecuador y… pic.twitter.com/hvu32SSB1Z — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) February 20, 2026

Continúan las labores de rescate

Las unidades de rescate se movilizaron rápidamente hacia el lugar del naufragio, donde se ejecutan maniobras para evacuar a las personas afectadas y brindar atención médica de emergencia.

Hilo#Galapagos #Naufragio #SantaCruz

Una lancha con turistas naufragó en la ruta Tortuga Bay-Puerto Ayora

Hoy a las 17:30 se reportó que una lancha con turistas naufragó en la ruta entre la playa de Tortuga Bay y Puerto Ayora. Según reportes preliminares se conoce que 15… pic.twitter.com/GpATwCD3YI — BitacoraAmbiental (@BitacoraEc) February 20, 2026

Las autoridades continúan trabajando en la zona para confirmar el número exacto de personas involucradas y garantizar su seguridad.

Este incidente ha generado gran preocupación en la comunidad local, que sigue de cerca las actualizaciones de las autoridades sobre el estado de los turistas y los esfuerzos de rescate.

