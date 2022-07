El exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, indicó que, aunque no tiene decidido si será candidato a la Alcaldía de Guayaquil, las acusaciones de Viteri hace que lo medite "con más fuerza".

El exministro de Transporte, Gabriel Martínez, y el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, respondieron a las acusaciones que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, publicó en sus redes sociales ante la investigación de EXPRESO sobre los contratos de servicios a empresas relacionadas con Juan Carlos Vásconez, quien fue su asesor de campaña en 2019 y es su actual esposo.

"No mienta. En mi contra no existe ningún juicio ni acusación por mis labores en el Ministerio de Transporte", señaló Martínez en su cuenta de Twitter acerca de los supuestos actos de corrupción que Viteri hizo alusión en el comunicado que publicó en sus redes sociales y no cuenta con firma de responsabilidad alguna.

@CynthiaViteri6 no mienta. En mi contra no existe ningún juicio ni acusación por mis labores en el ministerio de transporte. Tampoco tengo relación alguna con lo que publica @Expresoec. Su vergonzosa reacción a una nota periodística revela su nivel, al cual no voy a descender. — Gabriel Martínez (@martinezjg) July 12, 2022

Asimismo, sobre la supuesta "campaña de desprestigio y ataques mafiosos" en contra de Viteri, Martínez indicó que "tampoco tengo relación alguna con lo que publica EXPRESO". Además, destacó que "su vergonzosa reacción a una nota periodística revela su nivel, al cual no voy a descender".

Por otra parte, el comunicado publicado por la alcaldesa Viteri no responde a las inquietudes planteadas por la investigación de EXPRESO sobre los contratos de servicios a empresas relacionadas a su actual cónyuge. Tal como ha sucedido con otras solicitudes de información que este Diario ha hecho en investigaciones como Letras Vivas o los contratos de limpieza.

Mi respuesta a sus calumnias y falsas acusaciones Sra. Viteri. pic.twitter.com/Y2rnbBpFPa — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) July 12, 2022

Por su parte, el exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, a través de sus redes sociales, exhortó a Viteri a que "deje a un lado las viejas y malas prácticas de los politiqueros de siempre" y que se preocupe por los problemas de los guayaquileños. "La inseguridad, la drogadicción, la falta de trabajo y falta de oportunidades para los más jóvenes, la corrupción, la contaminación y el tráfico están peor que nunca en nuestra ciudad", señaló.

Asimismo, señaló que el comportamiento de Viteri es para "desviar la atención de sus problemas" y que es una postura "indigna de una autoridad en funciones". Además, Duart aclaró que no ha decidido si será candidato a la alcaldía de Guayaquil, pero que el ataque en su contra "me dan más fuerza para meditar la decisión".