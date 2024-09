FUT convoca a manifestación en el Ministerio de Trabajo

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, convocó a una manifestación que se realizará el próximo jueves 19 de septiembre de 2024 en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en Quito.

El dirigente dijo este lunes 16 de septiembre de 2024 que en la concentración protestarán contra el Ministerio ante la precarización laboral. "Se ha convertido en cómplice de la pol´ítica antiobrera, explotación moderna y vemos que subempleo e informalidad se ha incrementado de 70% a 78%", aseguró.

Villavicencio criticó las medidas del presidente Daniel Noboa, como el aumento del IVA, el acercamiento a los multilaterales y el anuncio del apagón del miércoles 18 de septiembre. "No defiende problemas del país ni de los trabajadores, lo que hace es buscar culpables para tratar de tapar incapacidad de necesidades de generación de empleo, salud y combatir la inseguridad", manifestó.

También se refirió al corte de luz anunciado por el régimen para el miércoles 18 de septiembre y que durará ocho horas. "El apagón generará una situación que afecta la producción, el trabajo, las actividades. Lo lleva a tomar medidas que no son coherentes como no cobrar por tres meses (la luz) en plenos meses de campaña". Esto por el ofrecimiento de que no se pagarán las facturas del consumo de energía eléctrica por los racionamientos.

FUT respalda a dirigentes

El representante gremial señaló que por esa búsqueda de culpables, "hay persecución de dirigentes sindicales que denuncian incapacidad de Gobierno y de responder problemas sobre todo por denuncias en tema eléctrico", aseguró

En esa misma línea, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), rechazó la "persecución desatada por empleadores públicos y privados". Se solidarizó con dirigentes de la Federación de trabajadores de Azuay y con David Almeida, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo (ANTEP).

A decir de Villavicencio, los procesos contra trabajadores se tomarían como represalia porque "quieren privatizar". Finalmente, criticó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por "querer destituir a la vicepresidenta" Verónica Abad. "Dedíquese a resolver la conflictividad laboral. Se agudizan las condiciones de vida", reclamó.

