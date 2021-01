Elecciones 2021: El IGM no alcanzará a imprimir a tiempo las papeletas para el Parlamento Andino 

Faltan menos de 15 días para las elecciones y los inconvenientes no cesan. Esta vez el proceso electoral se ha convertido en un grave problema para Fuerzas Armadas, encargada de la logística para el transporte de los kits electorales en todo el territorio nacional, según indicó el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín.

El funcionario destacó que al momento el Instituto Geográfico Militar (IGM) está haciendo todos los esfuerzos para cumplir. Sin embargo alertó que existe el problema financiero.

📍#Quito| En este momento inicia rueda de prensa por parte del Ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, para informar temas de seguridad en el país. pic.twitter.com/LYLB3M6KZZ — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) January 28, 2021

Jarrín recordó que el pasado 7 de enero firmaron un convenio de apoyo de las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la logística del transportar los kits electorales a las diferentes provincias. Señaló que para eso se necesitan recursos. Mencionó que las FF. AA. hicieron un esfuerzo para reducir al mínimo.

El convenio fue por 3,5 millones que no se canceló. Ante el incumplimiento hicieron un adendum el martes y tampoco se han cubierto las asignaciones. Jarrín aclaró que no es cuestión del CNE. Dijo que no hay certificaciones para los pagos de las contrataciones de los servicios para los que se tienen que dar adelantos y no disponen de recursos.

Comicios 2021: el tortuoso plan de contrataciones Leer más

Habló además de la falla en la impresión de las papeletas para la dignidad de parlamentarios andinos. Según Jarrín, el IGM no alcanzará a imprimir las boletas para esta dignidad, las únicas que faltan y ni siquiera ha iniciado su impresión, de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral. Esto se debe a un pedido del movimiento Justicia Social para que CNE le otorga más días para presentar sus candidatos, lo que podría acarrear más recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Si hasta la medianoche de hoy, el movimiento no presenta algún recurso ante el TCE objetando la decisión del CNE de no otorgarle más tiempo, el ente electoral podrá proceder con la impresión de las papeletas previa certificación del Tribunal de que no existen recursos pendientes. Si el movimiento objeta, el proceso podría alargarse aún más.