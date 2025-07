La fuerza de las lluvias dejan un muerto y un desaparecido en Napo y Zamora

Las intensas lluvias que azotan la provincia de Zamora Chinchipe desde hace varios días han provocado graves estragos en el cantón Yantzaza. El desbordamiento del río Zamora dejó barrios enteros inundados, familias damnificadas y al menos una persona desaparecida tras un deslizamiento de tierra en la vía que conecta con la ciudad de Loja. Barrios como Gran Colombia, La Florida y Raya Rica se encuentran entre los más afectados. Viviendas anegadas, muebles dañados, animales muertos y lodo por todas partes forman parte del dramático panorama.

Antonia Novoa, moradora del barrio La Florida, relató la situación que vive junto a su familia. “Todo se mojó, no tengo ropa, no tengo colchón. Estoy pidiendo ropa prestada a mi hija porque no me quedó nada”, dijo entre lágrimas. La mujer explicó que muchas familias han perdido sus pertenencias y animales de corral. “La situación es crítica. Incluso los que tienen sus casas un poco elevadas también están afectados. El agua sube y se mete por todos lados”, agregó. Novoa atribuye parte del problema a los efectos de la actividad minera. “El río no tiene por dónde correr porque los sedimentos están mal manejados. Eso ha empeorado las inundaciones”.

Mientras en los barrios afectados se lucha por salvar lo poco que quedó, otra tragedia se produjo en la vía que conecta Zamora con Loja. Un grupo de personas intentó cruzar un sector afectado por deslizamientos de tierra para llegar a su destino, pero fue sorprendido por un nuevo alud. Una persona fue arrastrada por el lodo y, hasta el momento, se encuentra desaparecida.

El Gobierno Nacional, vía la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ha implementado acciones urgentes ante la emergencia por intensas lluvias en la región amazónica, que han causado desbordes de ríos, daños en vías y riesgo para comunidades.



La gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, confirmó el hecho. “Fue una situación compleja. Junto con la Policía y las Fuerzas Armadas logramos evacuar a 10 personas que quedaron atrapadas. Lamentablemente, una de ellas está desaparecida. Las demás decidieron quedarse a buen recaudo hasta que mejoren las condiciones climáticas”, indicó. Panchi explicó que, desde el primer momento, la Gobernación activó los protocolos de emergencia.

También hizo un llamado a la precaución. “Pedimos a la ciudadanía que no se acerque a las riberas de los ríos ni intente cruzar zonas afectadas por deslizamientos. Estamos en plena temporada invernal y debemos proteger la vida”, advirtió.

Muchas familias han sido evacuadas al coliseo municipal, donde se han instalado albergues temporales. Allí reciben alimentos, ropa, agua y primeros auxilios. Sin embargo, las necesidades crecen cada hora.

Diego Olmedo, director de Turismo del Municipio de Yantzaza, explicó que varios funcionarios trabajan en territorio. “Estamos brindando asistencia alimentaria, apoyo logístico y ayudando a evacuar enseres. La situación es complicada, el río sigue creciendo”, comentó.

La prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, informó que al menos seis deslizamientos se han registrado en la vía Yantzaza-Loja. Además, se analiza reabrir la vía antigua como ruta alternativa, mientras maquinaria del Gobierno Provincial y del Municipio de Loja colabora en la limpieza.

Maquinaria trabaja en la remoción de escombros de una carretera que resultó afectada por el deslizamiento de tierra y lodo. YADIRA ILLESCAS

El COE se activó en Napo y Tungurahua también preocupa

Mientras tanto, en la provincia de Napo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se activó para enfrentar los estragos de las lluvias. José Toapanta, prefecto provincial, señala que los mayores problemas se registran en Baeza, Valle de los Quijos, Misahuallí, Oyacachi, Pano, Talag y San Jorge. “Con la maquinaria de la Prefectura y del Ministerio de Obras Públicas hemos despejado algunos tramos, pero la lluvia sigue”, dice el prefecto.

Las imágenes del malecón de Misahuallí cubierto de agua han alarmado a propios y turistas. “Nunca habíamos visto que el río Napo y el Misahuallí suban tan rápido”, cuenta Martha Calapucha, comerciante del lugar. Las autoridades han pedido evitar el tránsito por áreas inundadas.

Roberto Granja, jefe del Distrito Valle de los Quijos, confirmó que la vía Baeza-Papallacta está cerrada. “Desde Papallacta hasta Baeza hay al menos nueve deslizamientos grandes. Además, tenemos reportes de que la laguna de Papallacta se está desbordando por el camino viejo”. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja con maquinaria pesada en sectores críticos como Lodos Negros, San Fermín y Laureles.

Danny Nieto, jefa política de Tena, explicó que el COE Provincial se activó para coordinar acciones inmediatas y evitar más pérdidas humanas, pues se reportó que una persona murió y varias familias están damnificadas en Los Quijos. La recomendación es no viajar si no es necesario y estar atentos a los reportes oficiales.

En Tungurahua, la situación también es preocupante. La lluvia no cesó durante la noche del miércoles 2 de julio y continuaba el jueves 3 y el río Culapachán, en el cantón Píllaro, incrementó su caudal. Las autoridades piden extrema precaución en la vía Baños- Puyo, donde los constantes deslizamientos de tierra pueden poner en riesgo a los conductores.

