La lluvia sorprende a Guayaquil tras días de calor extremo

La tarde de este 17 de mayo, se reporta un aguacero en varios puntos. Aunque no causó estragos, sí generó alivio y asombro

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se cumplió. La tarde de este sábado 17 de mayo, varios sectores del norte y centro de Guayaquil registraron lluvias de moderada intensidad, tras semanas de ausencia de precipitaciones.

Aunque el aguacero no ha provocado estragos hasta el momento, como inundaciones o caídas de árboles, sí generó sorpresa y, para algunos, alivio. El calor sofocante que ha dominado la ciudad en los últimos días dio paso a una atmósfera más fresca, aunque cargada de humedad.

“Creo que llevábamos semanas sin que llueva. ¿Vienen las lluvias otra vez o será que ya se están despidiendo de Guayaquil?”, reflexionó con asombro Daniela Romero, habitante de la décima etapa de la Alborada. Desde su ventana observaba cómo las gotas se acumulaban en el pavimento mientras los vecinos comenzaban a recogerse y otros, sobre todo niños, en los patios de sus casas a jugar.

Romero no es la única que vio con buenos ojos la lluvia. “Sé que las inundaciones son riesgosas y muy incómodas, que hay quienes la pasan mal cuando llueve, pero hoy, después de un día de tremendo calor, me alegra sentir este aire fresco. Me da la impresión de que el clima ya está cambiando. Tal vez esta sea una de las últimas lluvias de la temporada”, comentó.

En la Kennedy, tras la lluvia, se ha empezado a ver agua acumulada en las vías. Carlos Klínger

El reporte oficial del Inmahi

De acuerdo con el más reciente boletín meteorológico del Inamhi, se preveían lluvias para este 17 de mayo en tres franjas horarias: mañana, tarde y noche. Hasta ahora, solo en la tarde se registraron precipitaciones, especialmente en los sectores de Urdesa, Miraflores, El Paraíso, Carlos Julio Arosemena, Alborada y Álamos Norte. Para la noche, la entidad pronostica lloviznas dispersas, por lo que recomienda mantenerse atento a sus canales oficiales.

A través de redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), usuarios reportaron lluvia fuerte en los alrededores de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y el Cuartel Modelo. También advirtieron sobre baja visibilidad en vías como la avenida del Bombero y la vía a Daule, debido a la combinación de agua y tráfico vespertino.

Si bien la lluvia no provocó emergencias, en algunas zonas el temor no desaparece del todo. En Álamos Norte y la Alborada, familias comenzaron a tomar precauciones apenas se intensificó el aguacero. Aunque muchos residentes agradecieron la frescura del ambiente, no dejaron de preocuparse por la posibilidad de un aumento en la intensidad de la tormenta.

🌧️ En el cantón #Guayaquil se visualiza, mediante cámaras de #VideovigilanciaECU911, presencia de lluvia, en el norte y centro:

📷 Av. Pedro Menéndez Gilbert

📷 Av. Democracia y Sufragio Libre



— Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) May 17, 2025

“Hay truenos. Han sonado como cuatro en menos de 15 minutos. Todo el día hizo tremendo sol. Parece que San Pedro se quiere despedir bien de Guayaquil”, bromeó Candy Cascante, vecina de Miraflores.

El comentario resume la mezcla de sorpresa, alegría y recelo con la que los guayaquileños han recibido esta inesperada tarde lluviosa. Algunos se refugiaron en sus casas, otros se limitaron a observar el fenómeno desde portales y balcones.

¿Vuelve la temporada de lluvias?

Pese al evento climático de hoy, los especialistas del Inamhi han indicado que el país, incluida la región Litoral, se aproxima al fin de la temporada lluviosa. Sin embargo, el cambio climático y las condiciones atmosféricas variables hacen que aún puedan presentarse eventos puntuales de lluvia, como el de este viernes.

Se espera que las temperaturas se mantengan elevadas en los próximos días, aunque con menor humedad, lo que podría dar paso a un clima más seco. Sin embargo, las lluvias esporádicas no están descartadas del todo, especialmente durante las tardes.

