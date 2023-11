Científico ecuatoriano gana certamen iberoamericano de monólogo en España

El ecuatoriano Freddy Ordoñez resultó ganador del primer certamen iberoamericano de monólogos científicos llamado Solo de Ciencia, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. En su monólogo sobre responsabilidad climática, Ordoñez explicó, utilizando el humor, que a los verdaderos contaminantes no se les exige realizar cambios significativos para reducir los gases de efecto invernadero, a diferencia de lo que se le pide a la población en general.

Ordoñez participó junto a otros 7 científicos de la región en un evento celebrado en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Durante la entrega del galardón, la directora general de FECYT, Imma Aguilar, afirmó que “el certamen destaca el uso del español como lengua de comunicación científica a través de un formato innovador, entretenido y cercano al público en general".

El ecuatoriano, quien es ingeniero mecánico y obtuvo un doctorado en sistemas energéticos en París, actualmente se desempeña como catedrático de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en Quito. El científico conversó con EXPRESO para compartir sus impresiones luego de ganar este importante concurso, y explicar cómo llegó hasta él.

Ordoñez contó que la FECYT se puso en contacto con las Embajadas y la Unesco, uno de los patrocinadores del evento, para llevar a cabo este concurso. Luego, se contactaron con la Senescyt, que realizó una convocatoria abierta en la que participaron 89 científicos ecuatorianos. "Nos clasificamos 14 personas para participar con un video en una semifinal, y de ahí se seleccionaron a 5 finalistas. Estos 5 nos presentamos en la final de la ESPOL en Guayaquil, y fui escogido para representar al país".

Para él es fundamental contar con estas participaciones, ya que destacan la contribución de Ecuador a la comunidad científica. Durante su intervención, citó un ejemplo concreto sobre la desigualdad existente en el cuidado medioambiental y su relación con lo económico.

"En el monólogo, me burlé un poco del viaje espacial que hizo Jeff Bezos para dar una vuelta fuera de la atmósfera terrestre. Duró 11 minutos y fue por turismo espacial. Lo curioso es que ese viaje consumió la misma cantidad de energía que 500 familias ecuatorianas ahorran en un año. Entonces, no tiene sentido pedirle a toda la población que empiece a ahorrar energía y reducir emisiones, cuando no se les pide a estos grandes multimillonarios que eviten estos pequeños actos que para nosotros significan una carga para todo el planeta. Es justo pedir responsabilidad a aquellos que realmente la tienen", señaló.

Además, mencionó que el certamen le permitió darse cuenta del avance que ha tenido la divulgación científica en países vecinos y la estructura que tienen. Esta competencia es un aporte para transmitir o traducir el lenguaje científico de una manera más comprensible: "espero que este premio marque un hito en la divulgación en Ecuador y nos permita dar un salto más grande. ¿Para qué hacer investigación si luego no se puede comunicar al público en general? Esta experiencia es muy valiosa para mí, pero sobre todo para el Ecuador", afirmó con orgullo.

Freddy sorprendió al público y al jurado presencial multidisciplinario. Hacer monólogos le resulta familiar, ya que suele grabar videos con sus alumnos en Tiktok (@energiamecanicaepn) para explorar nuevas formas de comunicar y aprender datos curiosos sobre ciencia.

El certamen de Solo de Ciencia reunió a ocho finalistas de Iberoamérica, provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos científicos fueron los ganadores de las finales nacionales en sus respectivos países. Durante el evento, se trataron diversos temas como discos duros biológicos, arqueología, ciberseguridad, resistencia bacteriana a los antibióticos, actividad enzimática, ADN y histonas, y fauna de la Antártida. La próxima edición de este concurso, la final iberoamericana, se llevará a cabo en Lima, Perú.

