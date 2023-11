Aquiles Álvarez sobre Marcela Aguiñaga: “Busca una cercanía con el Presidente”

La construcción del quinto puente continúa siendo un tema del que se trata constantemente con el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y junto con este tema viene la situación de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

Marcela Aguiñaga toma más distancia del correísmo Leer más

En una entrevista concedida a Ecuavisa la mañana de este jueves 30 de noviembre, el burgomaestre se mostró sorprendido ante el respaldo que Aguiñaga dio a que la concesión del puente sea quitada.

"Aguiñaga respaldó la decisión del presidente y me llama la atención porque ella me insistía en que pidamos la competencia, ella sugería que lo hagamos en conjunto y ahora respalda que nos quitan la competencia", comentó Álvarez, que además intuye que la prefecta busca un alejamiento de la lista a la cual pertenece.

"Yo soy guayaquileño y tengo un olfato especial y sé de donde pueden venir las cosas por eso puse. Creo que ella quiere tener un alejamiento de la RC marcado y buscar una cercanía directa con el presidente y está en su derecho", opinó.

Ella (Aguiñaga) me insistía en que pidamos la competencia, ella sugería que lo hagamos en conjunto y ahora respalda que nos quitan la competencia Aquiles Álvarez,

​alcalde de Guayaquil

Al ser consultado sobre su no afiliación y su ausencia en algunos eventos de la Revolución Ciudadana, Álvarez una vez más argumentó que la palabra es más importante que la firma y por eso no se ha afiliado al partido político del expresidente Rafael Correa.

Luisa González es la nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana Leer más

"Una cosa es ser militante y yo en mi caso he sido invitado por el expresidente Rafael Correa no he sido militante, ella (Aguiñaga) sí tiene un camino importante dentro de la Revolución. Yo estoy cuando me invitan yo estoy cuando hay que estar", sentenció.

Hace pocas semanas Aguiñaga dejó de ser la presidente del movimiento, puesto que asumió la excandidata presidencial Luisa González

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ