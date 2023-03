La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió este 22 de marzo de 2023 elaborar un informe sobre el ‘sui géneris’ juicio político fallido en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo; la exsecretaria de Derechos Humanos y actual ministra de la Mujer, Paola Flores, y el secretario de seguridad, Diego Ordóñez.

Esto, luego de que los interpelantes Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, de Pachakutik, expusieron su decisión de desistir del enjuiciamiento, porque la comisión decidió no permitir la inclusión de más de 70 nuevos indicios como prueba nueva.

Pero no es lo único “extraño” que sucedió durante el trámite de este proceso de fiscalización. El asambleísta correísta Roberto Cuero recordó que se dañó el rodillo de una impresora, lo que hizo que el documento llegue incompleto, aunque eso fue subsanado, se retiraron firmas de respaldo, Ordóñez planteó una acción de protección y ahora el desistimiento.

Todo eso será plasmado en el informe que será enviado al pleno para que decida el destino de este procedimiento. No se descarta sugerir una sanción para los legisladores que depusieron el enjuiciamiento, aunque también consideran que están en su derecho de tomar esa decisión.

Los legisladores coincidieron que se trata de un hecho inédito en la práctica parlamentaria, que en medio de la sustanciación de un juicio político se proponga un desistimiento, tema que no está previsto en el marco legal que rige la Función Legislativa

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, calificó como poco serio retirar el juicio político en el estado que ya se encontraba en la Comisión de Fiscalización.

Dijo que se han usado “artimañas” y que no descarta que el desistimiento se haya dado luego de diálogos entre acusados y acusadores. “Si ya no hay interpelantes ya no puede prosperar el proceso”, dijo Saquicela, que esperará el informe de Fiscalización.