Un juicio político no revertiría el abuso sexual contra una mujer y ahora quieren utilizarlo en mi contra. Actué conforme manda la Ley, el proceso lo revisaron 10 jueces. Llama la atención que 58 abogados no sepan que los asuntos penales no se ventilan en la Asamblea Nacional. https://t.co/iCUw9mfmSW