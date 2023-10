Fiscalía no pudo formular cargos al titular de la Judicatura Wilman Terán y otros

El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera no pudo instalar la audiencia de formulación de cargos en contra de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz y otros, por el presunto delito de obstrucción de la justicia.

Entre otras razones fue por la ausencia de defensores, abogados fuera del país y pedidos de diferimiento que fueron argumentados en la diligencia presencial y telemática que se intentó instalar la tarde de este viernes 20 de octubre de 2023 en el mezanine de la Corte.

Aunque la convocatoria a la audiencia le tomó al juez Rivera 48 días definir una nueva fecha le tomará otro tiempo más. “No podemos instalar esta audiencia para garantizar el derecho de los investigados”, dijo Rivera antes de suspender su instalación. Anunció que en un tiempo prudencial se seguirá con la diligencia a la que había acudido, además de la fiscal Diana Salazar el presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán. (También puede leer: "El Consejo de la Judicatura espera a los suplentes de los vocales Barreno y Morillo")

Él llegó a la sala de audiencias pasada las 12:00. Los abogados también argumentaron que no habían podido revisar el expediente.

Fernando King fue uno de ellos. Él se encuentra fuera del país. Destacó que en el expediente se han efectuado varias diligencias en los 48 días en los que no se convocó a la audiencia y él no las conoció. Dijo que no se encuentra preparado para defender a Xavier Muñoz y que no se pueden violentar derechos fundamentales de su defendido. Volverá al país el próximo 23 de octubre. Y el juez reiteró que les conocerá el tiempo suficiente para que los abogados revisen los más de 14 cuerpos procesales y oportunamente hará un nuevo señalamiento. (También puede leer: "Los vocales Barreno y Morillo fueron removidos de la Judicatura")

Pidió que se difiera la audiencia porque regresa al país el 23 de octubre. A pesar de que estuvo presente la Defensoría Pública y la fiscal solicitó que la audiencia se instale con esa intervención, la diligencia no se pudo realizar.

Según la Fiscalía, para formular cargos a los sospechosos existirían los suficientes elementos de convicción en contra de los investigados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia en dos casos: 'Las Torres', en el que está sentenciado en primera instancia el excontralor Pablo Celi, y el que es conocido como ‘vocales’, en donde el mismo juez debía resolver la situación jurídica de ellos.

