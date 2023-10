El Consejo de la Judicatura espera a los suplentes de los vocales Barreno y Morillo

La crisis que afecta al Consejo de la Judicatura no ve la luz. El pleno del Consejo que volvió a quedar incompleto la semana pasada tras la inhabilitación que resolvió el juez Walter Macías en contra de los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, llamados a juicio por posible tráfico de influencias, espera la principalización de sus alternos.

En el caso de Barreno demoraría un poco la llegada de su reemplazo por trámites burocráticos, pero existe quien ocupe ese lugar. Se trata de Yolanda Yupangui, quien espera asumir en las próximas horas o días como vocal principal.

Ella ya se posesionó en la Asamblea como alterna de Barreno en su momento. Actualmente es subdirectora nacional de Acceso a la Justicia en la Judicatura. Cargo que sigue ejerciendo hasta que le comuniquen si pasa o no a integrar el pleno. (LEA ADEMÁS: "La justicia pone en ‘jaque' al Consejo de la Judicatura")

Con Morillo y Barreno también fue llamado a juicio el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya.

La expresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha aguarda que se concrete el trámite administrativo en el Consejo para poder formar parte del pleno del organismo que, tras la salida de los vocales Barreno y Morillo, quedó integrado por el presidente del ente Wilman Terán, Fausto Murillo y Xavier Muñoz.

Yupangui es doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central, especialista Superior en Legislación Financiera Privada por la Universidad Andina y magíster en Tributación por el mismo centro de estudios.

Mientras para Morillo y Jhayya el juez dispuso que se mantengan las medidas alternativas para Barreno ordenó la prisión preventiva por considerar que existían elementos que apuntaban a que las presentaciones periódicas en la Corte eran insuficientes para garantizar su comparecencia al proceso. Sin embargo, Barreno consiguió que un tribunal de la Corte Nacional con voto de mayoría de María Consuelo Heredia y Katerine Muñoz, juezas de la sala Laboral y el voto salvado de Liz Barrera Espín, (conjueza nacional) le conceda un habeas corpus restaurativo.

La resolución adoptada la tarde del 30 de septiembre pasado dispuso que se deje sin efecto “la orden de prisión preventiva y por ende el oficio de localización y captura de la legitimada activa”. Sin embargo, se dejó en claro que quedan vigentes las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país que fueron dictadas en su momento.

Si la reemplazo de Barreno está lista, el puesto de Morillo, quien integró la terna de la Defensoría, aún debe ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Hace varios meses ese ente había pedido a ese organismo que remita una terna para designar al alterno.

La respuesta que recibió fue que no podía enviar la nómina porque no tenía los formatos de hoja de vida y declaración juramentada en el sitio web.

EXPRESO consultó con ese organismo para conocer si es que existe o no terna, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Se conoció que la nómina seguía en análisis.

Tampoco el CPCCS informó si existe o no lista para seguir los pasos siguientes en esa designación. El fin de semana circuló en redes sociales la posibilidad de que uno de los nombres que podría integrar esa terna sea el de Darwin Seraquive, quien fue secretario del Consejo Transitorio.

Este Diario consultó al profesional, quien respondió que: “no estoy de candidato, ni me han preguntado, ni me han propuesto, ni he pedido, ni estoy interesado”.

Seraquive participaba en el concurso para la designación de contralor general del Estado, pero no se presentó a la prueba escrita el fin de semana.

Juzgamiento

En espera de tribunal de juicio

Tras el llamado a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias, los tres sospechosos del posible ilícito aguardan tribunal y fecha de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia.

Entre las pruebas anunciadas se encuentran una grabación de una entrevista que habría sido concedida por la testigo protegida de la Fiscalía, que es quien grabó la reunión en la que se habría cometido el delito.

En su pronunciamiento ante un periodista radial, la jueza de la Corte de Pichincha habría dicho que desconoce quién hizo la grabación de la cita en la que se pidió un tratamiento ágil a la acción de protección que presentó la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori para evitar su salida del cargo. La testigo felicitó “al ciudadano valiente” que grabó el encuentro del 2 de junio de 2022.

