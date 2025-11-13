Expreso
Fiscalía formulará cargos contra exjuez David Jacho por supuesto acoso sexual

La Fiscalía solicitó fijar fecha y hora para procesar al exjuez, tras conocerse una denuncia de supuesto acoso sexual

La Fiscalía informó este 13 de noviembre de 2025 que solicitó fecha y hora para que un juez convoque a una audiencia para formular cargos en contra de David Jacho, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien será investigado por su presunta participación en el delito de acoso sexual.

El Ministerio Público dijo este jueves, en sus redes sociales, que el sospechoso laboraba como conjuez de la Alta Corte y que será procesado por ese delito, el cual está tipificado en el artículo 166. La citada norma señala que "la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciéndose de situación de autoridad (...) será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

La petición de la Fiscalía se realiza seis días después de que el Consejo de la Judicatura decidió destituir a Jacho y enviar el expediente del caso al Ministerio Público para que el documento permita iniciar una investigación penal.

¿Quién es David Jacho?

El caso de Jacho se conoció en julio pasado, después de que circuló en redes sociales la carta de renuncia de una excolaboradora, en donde ella señalaba que habría sufrido acoso por parte del funcionario, quien era conjuez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la CNJ.

El señalamiento generó un proceso disciplinario en la Judicatura, el cual incluyó la suspensión del cargo durante tres meses, sin remuneración y concluyó el pasado 7 de noviembre con su separación definitiva del cargo.

