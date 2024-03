Fiscal del Guayas: “No he tramitado ningún caso de Norero”

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, terminó su versión libre y voluntaria casi al mismo tiempo que la cuenta de X de la Fiscalía General anunciaba su posible vinculación en el caso Metástasis, junto con otras 12 personas, entre estas el exasambleísta Ronny Aleaga y Claudia Garzón, excomisionada por la paz en la cárceles.

“Me defenderé conforme a derecho”, dijo la fiscal a su salida de la diligencia, realizada en la Fiscalía General, en Quito. Acompañada por su abogado, dio unas cortas declaraciones. Negó cualquier vínculo con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi el 3 de octubre de 2022. “No he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente”.

La versión de la funcionaria se dio por su aparente cercanía con Xavier Novillo, alias Novi, uno de los abogados del narcotraficante y financista de bandas organizadas como Los Lobos.

En los chats del caso Metástasis, Novillo informa a su jefe de las visitas que hizo a la oficina de la fiscal del Guayas. En estas reuniones él comenta sobre las recomendaciones que le hizo la “dra Yani” para ayudar en la defensa del narcotraficante. Incluso Novillo le indica que podrían hacer una reunión por zoom para que Norero se conecte y conozca los detalles.

En estos chats, también hablando sobre la actuación de la Fiscalía en su expediente por lavado de activos, Novillo le comentó: “La doctora me dijo cánsale con escritos, ya no peleándote con ella. Sino diciéndole que no se ha demostrado el delito madre”.

