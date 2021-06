Un fiscal fue detenido por presunto fraude procesal en dictamen que favoreció a supuesto líder de banda criminal

Tras el escándalo desatado por la liberación del presunto líder de una organización criminal conocida como Chone Killers, la Fiscalía General del Estado (FGE) puso en marcha un operativo para ejecutar una orden de detención contra uno de sus funcionarios.

Mediante una alerta, la FGE informó este martes 1 de junio de 2021, la detención de un agente fiscal por presunto fraude procesal en el caso denominado Chone Killers, en el cual el funcionario se abstuvo de acusar a tres procesados, entre ellos a Antony Benjamín Camacho, alias Ben 10, quien sería el líder de los Chone Killers, brazo armado de la banda delictiva Los Choneros en el cantón Durán, provincia de Guayas.

La aprehensión del fiscal se realizó durante allanamientos ejecutados en la Perla del Pacífico y a pocos días de que el juez que llevó el caso que involucraba a Ben 10 dispusiera al Consejo de la Judicatura para que investigue al fiscal.

Benjamín Camacho fue detenido junto con otras 15 personas en diciembre de 2020, tras una intervención que ejecutó la Policía Nacional en diferentes sectores de Durán y Guayaquil, por su presunta implicación en la muerte de unas ocho personas al estilo sicariato.

"Es un hecho lamentable porque a él lo teníamos plenamente identificado como jefe de los Choneros en el sector de Duran", dijo Neyb Jiménez, subcomandante de la Zona 8, luego de conocer la liberación de Ben 10, mediante un sobreseimiento que se dio tras el dictamen abstentivo que emitió el fiscal Luis Machado, en reemplazo de la fiscal que llevaba la investigación Laura Chacón. Ella habría solicitado vacaciones antes de que se desarrolle la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el pasado lunes 17 de mayo.

En su dictamen, el fiscal pidió juicio contra cinco personas, pero no incluyó a Camacho ni a otros dos procesados, porque según expuso en los teléfonos celulares que se incautaron no hay información que pueda vincularse a ellos dentro del caso. El juez Johan Briones, quien lleva la causa, dictó sobreseimiento a favor de Ben 10 y los otros procesados a quienes el fiscal no acusó. En la resolución, el funcionario judicial expuso que disiente con el dictamen fiscal abstentivo de Luis Machado y ordena que se dirija un oficio al Consejo de la Judicatura del Guayas para que disponga a quien corresponda revise las actuaciones del agente fiscal.

De enero a mayo de este 2021, se han dado 220 muertes violentas, un aumento del 60 % en relación al 2020. Según la Policía, los enfrentamientos se dan hasta por mal reparto, cuyo origen se atribuye a lo que está pasando en la cárcel.