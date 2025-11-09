Fiestas de la Mama Negra: tradición, color y presencia política en Latacunga

La prefecta de Pichincha estuvo ahí y le hablaron de una posible candidatura presidencial

Annabella Azin, madre del presidente Daniel Noboa, estuvo en las fiestas de la Mama Negra, en Latacunga.

Las tradicionales fiestas de la Mama Negra convocaron a políticos de diferentes tendencias, el sábado 8 de noviembre del 2025. A Latacunga llegaron la asambleísta Annabella Azin, madre del presidente Daniel Noboa; Paola Pabón, prefecta de Pichincha; y Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, entre otros.

Annabella Azin comentó en X que: "una vez más, Latacunga reactiva su turismo con tradiciones como la fiesta de la Mama Negra, convertida ya en patrimonio cultural y que honra nuestra identidad y raíces". Y compartió fotografías en donde se la observa luciendo un chal.

Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, escuchó loas y bendiciones en la Mama Negra. En un video que compartió en TikTok se escucha que un niño le dice: "Cotopaxi, Illiniza, Pichincha, para que sea presidenta del Ecuador". Ella reacciona riéndose a carcajadas y diciendo: "uy". Además abrazando al pequeño.

La dueña de casa, Lourdes Tibán, también compartió vivencias de las fiestas de la Mama Negra en su cuenta de TikTok. Se la observa bailando, posando para fotos y se escucha que le dicen "qué viva la prefecta" y "Lulú". Incluso le gritan "te amo". Ella lanzó dulces y otros snacks.

Lo que le decían a Paola Pabón

En TikTok se observan varios videos compartidos por ciudadanos de lo que fue la Mama Negra. En videos se observa que se le acercan, quieren abrazarle, ella grita qué viva Latacunga.

El desfile de Annabella Azin

En redes sociales también se ve que Annabella Azin dice: "¡Qué viva la Mama Negra! ¡Qué viva Latacunga!". Y se la ve caminando, recibiendo la cabeza de la Mama Negra.

Una vez más #Latacunga reactiva su turismo con tradiciones como fiesta de la Mama Negra, convertida ya en patrimonio cultural y que honra nuestra identidad y raíces 🌹☀️ pic.twitter.com/DaaSiGu8v7 — Annabella Azín de Noboa (@annabellazinok) November 9, 2025

