Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Annabella Azin, madre del presidente Daniel Noboa, estuvo en las fiestas de la Mama Negra, en Latacunga.
Annabella Azin, madre del presidente Daniel Noboa, estuvo en las fiestas de la Mama Negra, en Latacunga.Cuenta de Instagram de Annabella Azin.

Fiestas de la Mama Negra: tradición, color y presencia política en Latacunga

La prefecta de Pichincha estuvo ahí y le hablaron de una posible candidatura presidencial

  • Mariela Rosero Ch.

Las tradicionales fiestas de la Mama Negra convocaron a políticos de diferentes tendencias, el sábado 8 de noviembre del 2025. A Latacunga llegaron la asambleísta Annabella Azin, madre del presidente Daniel Noboa; Paola Pabón, prefecta de Pichincha; y Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, entre otros.

RELACIONADAS

Annabella Azin comentó en X que: "una vez más, Latacunga reactiva su turismo con tradiciones como la fiesta de la Mama Negra, convertida ya en patrimonio cultural y que honra nuestra identidad y raíces". Y compartió fotografías en donde se la observa luciendo un chal. 

Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, escuchó loas y bendiciones en la Mama Negra. En un video que compartió en TikTok se escucha que un niño le dice: "Cotopaxi, Illiniza, Pichincha, para que sea presidenta del Ecuador". Ella reacciona riéndose a carcajadas y diciendo: "uy". Además abrazando al pequeño.

La dueña de casa, Lourdes Tibán, también compartió vivencias de las fiestas de la Mama Negra en su cuenta de TikTok. Se la observa bailando, posando para fotos y se escucha que le dicen "qué viva la prefecta" y "Lulú". Incluso le gritan "te amo". Ella lanzó dulces y otros snacks.

mama negra

Mama Negra 2025: Latacunga vivió su fiesta de fe, alegría e identidad

Leer más

Lo que le decían a Paola Pabón

En TikTok se observan varios videos compartidos por ciudadanos de lo que fue la Mama Negra. En videos se observa que se le acercan, quieren abrazarle, ella grita qué viva Latacunga. 

El desfile de Annabella Azin

En redes sociales también se ve que Annabella Azin dice: "¡Qué viva la Mama Negra! ¡Qué viva Latacunga!". Y se la ve caminando, recibiendo la cabeza de la Mama Negra.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUI

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2025

  2. Sí hubo corte de agua en Guayaquil: estas zonas fueron afectadas de forma imprevista

  3. Consulta 2025: CNE, Fuerzas Armadas y Policía definirán zonas con riesgo

  4. Alerta naranja en Salitre: el cantón se militariza por amenazas delincuenciales

  5. El Kremlin niega que Putin ordene preparaciones de pruebas nucleares en Rusia

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

  5. Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come..."

Te recomendamos