Ha solicitado al canciller argentino, Santiago Cafiero, información sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte de la Embajada argentina, como también de una presunta reunión celebrada días antes de que se informara de la fuga de Duarte. Califica el acto como una vergüenza.

Como diputado argentino, ¿Cuál es su lectura sobre la fuga de la exministra?

Primero, debo pedir disculpas en nombre de todos los argentinos de bien por la vergonzosa participación de nuestro servicio diplomático; que se ha convertido en una agencia de encubrimiento de corruptos bolivarianos. Ojalá los votantes nos acompañen en las próximas elecciones para que el próximo gobierno sea de oposición, de ‘Juntos por el Cambio’, para que esto no vuelva a suceder.

¿Qué tipo de acciones tomarán en este caso que señala a la diplomacia argentina como cómplice de la fuga?

Nos estamos ocupando de llevar adelante todas las acciones que se puedan tomar en este caso. He solicitado hace unos días información sobre los hechos. Le he pedido explicaciones al canciller para que nos digan qué fue lo que pasó el día de la fuga. Es más, voy a solicitar juicio político contra el canciller argentino Santiago Cafiero, por el mal desempeño de sus funciones. El descontrol absoluto por parte del Gobierno (argentino) de sus propias delegaciones diplomáticas es algo que no puede volver a suceder.

¿Es confirmado que existió un asado previo a la fuga?

Esa información proviene de fuentes insospechables; se ha hecho pública recientemente. Y lo que nos las confirma es la ausencia de una respuesta por parte de la Cancillería (argentina), porque no pueden alegar desconocimiento, no pueden decir ‘nosotros no la vimos por aquí’. Estamos hablando de la residencia oficial del embajador argentino, se supone que está bajo control absoluto de los funcionarios de la Cancillería.

¿Qué opina de los dos embajadores argentinos vinculados en la fuga de Duarte?

Duarte se presentó en la Embajada de Argentina en Venezuela, eso dice algo. Conociendo a los personajes, apuesto a que el gran operador de todo esto no es Gabriel Fuks, sino el embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde. Lo conozco.