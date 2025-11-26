Feriados de diciembre en Ecuador: fechas y puentes posibles
El cronograma de feriados del 2025 entra en su recta final
Con la llegada de diciembre se aproximan los últimos días de descanso oficial en Ecuador. Tras varios ajustes en el calendario de feriados en los últimos años, uno de ellos permanece intocable: Navidad, que por disposición legal no puede trasladarse de fecha. En 2025 caerá el jueves.
Ante la posibilidad de establecer un puente que extienda el descanso hasta el fin de semana, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, señaló que aún no existe una decisión oficial. Ante esto, el Gobierno evalúa replicar la medida del feriado pasado y otorgar beneficios a las provincias que resultaron afectadas por el paro.
Calendario de feriados 2026 en Ecuador
El próximo año ya tiene definidos los días de descanso nacional:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero
- Viernes Santo: viernes 3 de abril
- Día del Trabajo: viernes 1 de mayo
- Batalla del Pichincha: domingo 24 de mayo, trasladado al lunes 25
- Primer Grito de Independencia: lunes 10 de agosto
- Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre
- Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 y martes 3 de noviembre
- Navidad: viernes 25 de diciembre
Ecuador cerró 2025 con 13 días de descanso
En 2025, los ecuatorianos tuvieron 13 días de descanso oficial, distribuidos en 10 feriados nacionales como Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, Día del Trabajo, Batalla del Pichincha, Independencia de Guayaquil y Navidad.
La normativa establece que los feriados pueden trasladarse para formar puentes: si caen en fin de semana o a mitad de semana, se mueven al viernes o lunes más cercano, lo que facilita la planificación laboral y turística en el país.
