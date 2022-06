La inconformidad por las compensaciones anunciadas por el presidente Guillermo Lasso siguen. Al desconteto expresado por la Conaie la madrugada de este sábado 18 de junio de 2022 se sumó el pronunciamiento de Gary Espinosa presidente de la Fenocin y Samuel Lema presidente de la Feine. Ellos rechazaron las medidas anunciadas por el presidente Lasso.

El mandatario, en una cadena nacional, anunció que decreta el estado de excepción debido a las violentas protestas que este sábado ya cumplieron el sexto día. Anunció medidas de compensación enfocadas en varias de las demandas que motivan el paro de la organización indígena.

También hablaron del supuesto atentado que habría sufrido el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Para Espinosa, se trata de persecución y amedrentamiento. Anunció que seguirán en la lucha. Exhortó a la Asamblea que conozca el decreto de emergencia y derogue porque para él es ilegal y malintencionado "porque lo quiere utilizar para perseguir a los manifestantes". Condenó la supuesta persecución y responsabilizó al gobierno de cualquier cosa que ocurra.

Dijo que lo que se ha subido 5 dólares al bono de desarrollo humano y que solo alcanza para comprar un litro de leche y un litro de aceite. Para él es una burla. Sobre el crédito al 1 % insistió que ya está operando y lo que reclaman es que los requisitos sean democráticos porque solo se benefician pocos y no es para quienes quieran emprender y no se les facilite por no tener historial crediticio.