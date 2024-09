Rodríguez sobre La Posta: "Querían ganar credibilidad, pero a costa de mi honor"

El abogado defensor del medio de comunicación La Posta ha hecho pública su renuncia en su cuenta de X, argumentando su rechazo ante lo que considera una "injusticia". En un comunicado titulado "No puedo callar. Aquí la verdad", el jurista aclaró los motivos de su decisión, subrayando que, pese a su afecto por el equipo, no puede aceptar la narrativa difundida sobre un informe relacionado con un supuesto plan para asesinar al periodista Andersson Boscán.

Luis Felipe Rodríguez renuncia a seguir defendiendo a La Posta: aquí sus razones Leer más

Esta semana, el periodista y su familia partieron hacia Canadá, alegando que su vida en Ecuador era insostenible debido a las amenazas recibidas. Boscán y Luis Eduardo Vivanco presentaron al país un informe que, según ellos, la Fiscalía habría ocultado y que contenía detalles sobre el complot para asesinar al comunicador.

El informe sí existe

El abogado confirmó que el informe en cuestión es real y que fue hallado en el teléfono de Rubén Cherres, vinculado a una red criminal. Sin embargo, desmintió la afirmación de que la Fiscalía General del Estado lo ocultara o que las investigaciones hubieran sido paralizadas. "Hace un año nos informaron sobre la amenaza para que Andersson tomara precauciones", aseguró.

NO PUEDO CALLAR. AQUÍ LA VERDAD:



Pese a mi cariño a La Posta, me resulta imposible permitir que se consume una injusticia. Mi deber, como hombre de bien, es decir públicamente la verdad.



Esta semana vimos a Andersson y a Moni partir a Canadá para salvar sus vidas y la de su… — Felipe Rodríguez Moreno (@FRM87) September 13, 2024

Asimismo, detalló que fue él quien solicitó el informe bajo la condición de no hacerlo público, con el único propósito de respaldar una solicitud de asilo para Boscán y su familia. Rechazó la idea de que este documento hubiera sido entregado en secreto, y defendió la actuación del fiscal Fernando Guerrero, quien, según el abogado, ha llevado a cabo una investigación diligente y sin intervención de la fiscal general, Diana Salazar.

El crimen de Rubén Cherres entra en el caso La Posta Leer más

Desacuerdos con La Posta

El abogado expresó su sorpresa al ver que el informe fue hecho público con una narrativa que no corresponde a la realidad. "Si me callo, la única víctima será Fernando Guerrero, un fiscal íntegro que no merece ser sacrificado", afirmó. Además, dejó claro que su renuncia no está motivada por críticas externas, sino por un conflicto de principios. "Entiendo que querían ganar credibilidad, pero a costa de sacrificar mi honor como abogado", agregó.

El abogado concluyó su mensaje deseando éxito al equipo de La Posta, pero reiteró que no podía continuar representándolos debido a diferencias fundamentales en cuanto a la verdad y la justicia.

Para más noticias visite el siguiente enlace.