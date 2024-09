Luis Felipe Rodríguez renuncia a seguir defendiendo a La Posta: aquí sus razones

Luis Felipe Rodríguez, abogado de La Posta hasta este 13 de septiembre, ha anunciado su decisión de renunciar a seguir defendiendo al medio digital, tras la divulgación de un informe de la Fiscalía que ha suscitado controversia. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Rodríguez expresó su descontento con la situación, afirmando que, a pesar de su aprecio por La Posta, no puede permitir "que se perpetúe una injusticia". Según sus palabras, su deber es decir públicamente la verdad.

El informe en cuestión, que fue presentado por La Posta esta semana, revela un presunto plan para asesinar a Andersson Boscán, uno de los cofundadores del medio, y su familia. El documento, hallado en el teléfono del fallecido empresario Rubén Chérres, fue mostrado por Boscán y Luis Eduardo Vivanco, cofundador de La Posta, como evidencia de que la Fiscalía habría ocultado información crucial para la seguridad de la familia Boscán.

Rodríguez, quien ha sido abogado de La Posta durante siete años, negó las acusaciones de ocultamiento de información por parte de la Fiscalía. En sus declaraciones, afirmó que la entidad de justicia había informado a su cliente sobre el riesgo hace más de un año y que siempre les brindó acceso al informe.

Aseguró también que Fernando Guerrero, fiscal del caso, ha continuado investigando diligentemente y que la Fiscal General Diana Salazar no había intervenido en la investigación ni ordenado su paralización.

El informe que generó esta controversia se refiere a un plan de asesinato descrito en el teléfono de Chérres, un empresario involucrado en varios casos de corrupción y que fue asesinado en marzo de 2023. La Posta había expuesto anteriormente las conexiones de Chérres con una trama de corrupción pública y narcotráfico.

Rodríguez manifestó su sorpresa por la difusión pública del informe y por la narrativa en la que se presentó, la cual, según él, no refleja la verdad completa. Expresó su lealtad hacia Guerrero, a quien considera un "ejemplo de honestidad y dedicación en el servicio público", y subrayó que no puede quedarse en silencio ante lo que considera una injusticia que sacrifica la integridad de un fiscal.

Finalmente, Rodríguez anunció su renuncia formal a su rol como abogado de La Posta, deseando lo mejor al equipo del medio y expresando que, aunque ha decidido seguir su propio camino, mantiene la paz con su decisión, "basada en la razón y la ley".

¿Qué dice la carta de Felipe Rodríguez?

Este es el texto completo compartido por Rodríguez este 13 de septiembre pasadas las 18:00, en su cuenta de X.

NO PUEDO CALLAR. AQUÍ LA VERDAD:

Pese a mi cariño a La Posta, me resulta imposible permitir que se consume una injusticia. Mi deber, como hombre de bien, es decir públicamente la verdad.

Esta semana vimos a Andersson y a Moni partir a Canadá para salvar sus vidas y la de su inocente familia.

Ante ello, Andersson y Luis exhibieron al país un informe en el cual se lee claramente un plan trazado para asesinar a Andersson, el cual, en palabras de ellos, fue ocultado por Fiscalía, sobre el cual se habría ordenado no realizar investigación alguna y que habría llegado a sus manos porque un Fiscal, a espaldas de la Fiscal General, no pudo contenerse más y les entregó esas copias.

Vamos punto a punto. Primero veamos qué es verdad:

Sí, el informe existe. Existió un plan para asesinar a Andersson y su vida en Ecuador era insostenible.

Sí, el informe para matarlo se halló en el teléfono de Cherres.

Pero yo, como abogado patrocinador del caso, sin revelar datos sometidos a reserva, les puedo garantizar que:

Fiscalía no ocultó la información. Es más, un año atrás nos lo informaron para que Andersson tome precauciones.

Siempre nos dieron acceso al informe y atendieron diligentemente todos mis pedidos.

El Dr. Fernando Guerrero, de la UNIDOT, jamás, ni por un segundo, dejó de investigar el caso, hasta hoy.

Hasta donde a mí me consta, Diana Salazar no ha metido sus narices en este caso ni ha ordenado paralizar la investigación.

Las copias del informe la solicité yo con una condición inquebrantable: que jamás se haga público y para que su uso exclusivo sea para que se les conceda un asilo justo y merecido. No es verdad que el Fiscal nos lo haya entregado en secreto. Lo hizo porque conforme al COFJ, era su obligación.

Luego, para mi sorpresa, vi que el informe se hacía público con la narrativa que expongo hoy.

Escribo esto porque si me callo, la única víctima será Fernando Guerrero, un fiscal al que conozco desde que yo era pasante con 18 años. Él es ejemplo de un funcionario público honesto, inquebrantable, de sabiduría envidiable. El Dr. Guerrero representa el ideal de lo que todo funcionario público debería ser y mi lealtad será siempre absoluta hacia hombres como él.

Me alegro de corazón que Andersson, Moni y sus hermosas hijas por fin tengan paz, pero no me pidan, nunca, que me calle ante una injusticia. No puedo permitir que sacrifiquen a un fiscal inocente.

Entiendo la motivación para haber incumplido su palabra conmigo: tener credibilidad. Pero, esa decisión tuvo un precio: sacrificar mi credibilidad, sacrificar el honor del abogado que durante siete años se enfrentó a enemigos que no eran suyos para defender su libertad de expresión.

Muchas cosas feas se dijeron de Andersson y de Luis. Les doy mi palabra que son mentira. Pero también les doy mi palabra que los desmentiré cuando lo que ellos digan no sea la verdad.

Muchos me han criticado por defender a Andersson y Luis. Sean libres de criticarme, que yo no les rindo cuenta a ustedes, sino a mi conciencia. Camino con la paz de haber ganado porque la razón y la ley siempre nos asistió.

Pero por todo lo expuesto informo públicamente que hasta hoy llega mi servicio como abogado de La Posta y a su maravilloso equipo. Formalmente he renunciado a seguir representándoles, deseándoles siempre una vida plena y llena de felicidad.

En esta vida cada quien tiene su brújula personal. Pero, cuando el Norte de cada uno cambia de dirección, es mejor desearse lo mejor y seguir cada uno su camino.

