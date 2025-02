Elecciones Ecuador 2025: Fausto Miño respalda públicamente a Noboa y recibe críticas

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, que se llevarán a cabo este domingo 9 de febrero, el cantante ecuatoriano Fausto Miño ha desatado una serie de comentarios en redes sociales por expresar abiertamente su apoyo al presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección.

En las plataformas digitales se ha viralizado un extracto de la intervención de Miño ante simpatizantes del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El artista optó por compartirle a la audiencia algunas palabras dedicadas a la gestión de Noboa y no dudó en pedir que se le otorguen cuatro años más en el poder al presidente-candidato.

Creo que Noboa se merece cuatro años más y se merece una Asamblea que no le joda y que lo deje gobernar". Fausto Miño Cantautor ecuatoriano

"Lo que está haciendo Noboa es valiente (…) se está jugando la vida y yo creo que Ecuador se está jugando el futuro. Creo que Noboa se merece cuatro años más y se merece una Asamblea que no le joda y que lo deje gobernar", afirmó Miño ante el público.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones encontradas tanto en la plataforma X (antes Twitter) como en Instagram. Mientras algunos usuarios lo acusaron de oportunismo político, otros respaldaron su postura. Entre las críticas más destacadas, el usuario @h_andresneira comentó: "Fausto Miño estaba con Tillería en la mañana y en la noche está con Noboa jajaja con la plata baila el mono". Por su parte, @ertl27 ironizó: "De ser alfombra del #Monigote no se vuelve. Para lo que has quedado, Fausto Miño".

No sé qué es peor, si un concierto de Fausto Miño o su visión política.

pic.twitter.com/svu39hte1W — Alma Mía La Única (@AlmaMiaEcu) February 6, 2025

Otros internautas, como Bernie Maldonado, se sumaron a la controversia con mensajes como: "Dedícate a cantar y no a hablar. ¿Acaso no estás viendo lo mal que está el Ecuador? ¡MIOPE!". En la misma línea, @kathaguzman escribió: "Debería dedicarse a lo que sabe", mientras que Santo Sacán cuestionó: "¿En qué país vive Fausto o es que en su ciudad ya hay seguridad?".

Fausto Miño: “Tengo el control de mi vida” Leer más

Comentarios que respaldan las declaraciones de Miño

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos seguidores del cantante y simpatizantes del gobierno defendieron su postura. Sandra Cajas comentó: "Eso es verdad, Noboa está haciendo las cosas bien, solo que no tiene mayoría en el Congreso, porque todos los documentos que manda a la Asamblea son negados por los correístas. Así no puede ayudar al país".

Johanna León coincidió: "Lo mismo justo hoy se lo dije a un cliente. Él pudo no haber hecho nada e irse, pero yo desde hace rato dije que el presi es un joven valiente". Incluso Viviana Puga expresó su admiración: "Desde ahora soy fan de Fausto Miño".

Hasta el momento, el cantante no ha respondido a la avalancha de comentarios ni ha emitido un comunicado oficial aclarando su postura. Mientras tanto, sus declaraciones siguen siendo comentadas en redes sociales, reflejando cómo las declaraciones de los personajes públicos pueden impactar en el debate político en vísperas de las elecciones presidenciales.

El proceso electoral en Ecuador llega a su final con los comicios del 9 de febrero de 2025, donde más de 13,7 millones de votantes elegirán al binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.



Los pormenores: https://t.co/qWcw33A11A pic.twitter.com/bn3Nn7uNWp — Diario Expreso (@Expresoec) February 6, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.