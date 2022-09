Doce años debieron transcurrir para encontrarnos de nuevo en otra entrevista y repasar lo que ha sido un tiempo revelador que suma más música, escenarios, también amor, tormentas, nuevos horizontes y evolución. A sus 42 años, dejó de ser el chiquillo engreído por la fama, al liderar una familia y una carrera que se diversifica en otros ámbitos. Mientras, de sobra ha servido ese corazón limpio que refleja en cada uno de sus shows y que se mantiene intacto, detrás del medio público.

Familia ensamblada

Casado con Carmen Borja, han formado un hogar donde todo lo bueno fluye a borbotones. Samuel, de 9 meses, es el hijo que unió a una familia ensamblada -3 hijos de Carmen, y Joaquín, de él -, que se apega a sus principios y propósito de vida. La historia de amor que los unió es producto del pacto entre el universo y Dios que permitieron el reencuentro tras una eternidad: “Carmen fue un ángel que llegó a mi vida a rescatarme porque estaba herido y enojado. Ella me mostró que existe la bondad, y que yo podía convertirme en una mejor versión de mí mismo. Así empezó este aprendizaje tremendo”.

En paralelo, la relación con Macarena Valarezo, la madre de su hijo Joaquín, llegó a buen puerto con una amistad sincera basada en el respeto: “Tenemos un lado muy distinto, pero otro que conecta muy bien. Superamos nuestras broncas y aprendimos a ser muy buenos compañeros de crianza”.

De Joaquín, dice, llegó a ser su maestro del amor incondicional, de la perseverancia y la magia de la paternidad: “Quiero enseñarle a sobrevivir y ser feliz en un mundo que no te da esas garantías. Él tiene lo mejor de Maca y lo mejor de mí, es nuestra mejor creación. Después de su nacimiento ya no me seducía tanto la fama, las chicas y los privilegios que da esta. Fue ahí que conocí a Carmen, quien se identifica con mi otro lado espiritual”.

En la opinión pública

Con una agenda al tope en diferentes escenarios, dejó de ser solo una figura en el ámbito artístico, convirtiéndose en un influencer de opinión con un eco potente en los medios y las redes: “Me di cuenta de que había demasiadas voces polarizadas... Me refiero a los políticos que les interesa una sociedad dividida, como hinchas de fútbol, que tenemos que estar a favor de un equipo y en contra de todos los demás. Y me pregunté: ¿por qué la gente buena tiene que callar y estar de espectadora? Hay que ser valiente y con aciertos o errores, opinar desde el corazón en una sociedad intoxicada por el miedo y el enojo, para los que les guste o no. Mi único objetivo es contribuir a la paz y la esperanza sin destruir”.

Lo acompañan Carmen, su esposa, y Samuel de 9 meses Karina Defas

Usted es hermosa

Tiene canciones y videos nuevos, pero no el tiempo para lanzarlos, debido a los otros proyectos en los que está inmerso. Sin embargo, su música sigue pegando fuerte con la fascinación que ejerce en otros. Caminar junto a él por la calle es toda una experiencia, todo mundo - grandes y jóvenes-, se le acerca y pide fotos. En la tienda, el restaurante, el edificio donde hace base de oficina, en cualquier lado y a cualquier hora. Y es que Fausto es un producto de masas que vende y acapara la atención, porque a lo largo de su recorrido artístico, se ganó el cariño y admiración de los ecuatorianos, en la Costa, Sierra o Amazonía.

‘Sometimes Ok’, ‘Entiendo’, ‘Algo así’, ‘Y sin embargo’ son algunas perlas que no dejan de sonar en el medio. Pero con ‘Usted es hermosa’ despegó en su carrera: “No sabía cómo o por qué no lograba arrancar mi carrera como artista hasta que me escribió una chica de 15 años desde Tulcán, contándome que se había quedado embarazada y que sus padres la habían abandonado. El camino para ella era el suicidio… Pero al escuchar mi canción, por casualidad, había decidido seguir adelante. Eso me hizo entender que mi música tiene un propósito y que realmente podía ser un ‘ayudador’, un servidor. Desde ahí todo se alineó y me hice una figura pública. Ahora, sigo creyendo que canto para servir y ayudar”.

Aprender la mente humana

Hace 8 años empezó una formación en ciencias exactas en cuanto al conocimiento de la mente humana -una experiencia compartida con su esposa Carmen-, y que le ha significado grandes satisfacciones y crecimiento personal. A través de estos estudios -Dianética y Doctorado de Philadelphia-, el cantante ha entendido y superado escollos en el camino, y se han vuelto una pasión que lo mantiene ocupado intelectualmente. En sus planes está el crear una escuela virtual accesible y económica para todos aquellos que busquen superación personal: “Es un conocimiento brutal que nos ha permitido entender a la gente y la vida y también consolidarnos como pareja, proteger a nuestros hijos, crecer en los negocios y proyectos y generar más recursos. Así he llegado a vivir mi mejor momento porque tengo el control sobre mi vida y puedo ayudar a muchos”.

Otros planes

Ahora mismo el artista avanza en un proyecto de construcción de casas junto a otros socios que espera culminar pronto. A la par, ayudar a los agricultores es una de sus mayores aspiraciones. “Estoy trayendo una tecnología orgánica que reemplaza los químicos en el campo. Es algo muy bonito porque la idea es apoyar a este sector a tener buenos productos con un comercio justo y evadir el abuso de los intermediarios”.

Emprendedor y artista, Fausto atraviesa su mejor momento -que le costó y mucho, ganárselo-. En un mismo combo irradia paz, armonía, equilibrio y la sabiduría que le ha adjudicado el conocimiento, un regalo que llegó a él en el preciso instante, y no por casualidad.

Tomándose foto con sus fans Cortesía

Cara a cara

¿Qué es la felicidad?

Conocer tu meta espiritual y vencer todas las barreras para llegar a ella. Y la gratitud permanente de lo que es la vida.

¿Fracasos?

Muchos, pero siempre encuentro la forma para salir avanti.

¿Cómo es su día a día?

Me levanto a las 04:30 a soñar y reflexionar, luego hago ejercicio y después se despierta Samuel. Ahí arranca la vida del padre, esposo, artista y emprendedor.

¿Qué es la música para Fausto Miño?

Ha sido mi protectora los últimos años, porque me ha dado regalías en plena pandemia. Nunca me ha abandonado. Hoy estoy en Machala, mañana en Ambato… Hago 2 o 3 shows cada semana. Y eso es producto del conocimiento que tengo de los negocios y la vocación de ayuda que tengo hacia la sociedad.