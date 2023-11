Familiares piden que ellos puedan consentir la eutanasia

Paola Roldán, paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aspira a abrir una puerta con la aprobación de la eutanasia en Ecuador. Su propósito es que más personas que padecen enfermedades terminales, raras e incurables y que experimentan abrumadores dolores físicos o emocionales, puedan terminar con su vida el momento en que deseen, siempre que decidan libre e informadamente.

¿Qué pasa con los que han perdido sus facultades cognitivas o ya no pueden hablar?

En la Corte Constitucional, donde se llevó adelante la audiencia virtual para analizar el pedido de Roldán sobre la legalización de la eutanasia, se escucharon también los pedidos de los familiares de pacientes. Hablaron en sus nombres, pues debido al deterioro por su enfermedad, han perdido esa capacidad. Ellos solicitaron extender el consentimiento a la familia, para que los seres amados decidan el momento de la partida y esta sea sin dolor y sin angustia.

“Quiero agradecer el hablar a nombre de mi hermano Julio Bernal Jarrín, quien no puede expresar su voz, lleva postrado cerca de 10 años y cotidianamente expresa su dolor con el cuerpo y con las expresiones de su rostro”, manifestó Amanda Bernal Jarrín. Ella solicitó a los jueces que le permitan la muerte asistida de su familiar. “Esta decisión, como su representante legal, con el apoyo total de mi familia, sale de la angustia, el clamor y la desesperación de no poder hacer nada para verlo sano”.

Jenifer Calahorrano Lucio habló en nombre de su madre, una paciente que lleva seis años con ELA y también ha perdido la capacidad de expresarse de forma oral. “Ver padecer a la madre de uno, verla llorar, verla sufrir, es muy complicado. Es muy duro no poder hacer nada”, dijo. Ella también apoya la aprobación de la eutanasia. “Paola está siendo la voz de muchas personas”.

Para Pablo Encalada, uno de los abogados de Paola Roldán, la demanda está planteada para que la persona que vive la enfermedad decida. Pero señaló que será decisión de los jueces constitucionales el abrir la puerta para otros casos, como los pacientes neurológicos o en coma.

Por otro lado, Pablo A. Proaño, abogado del grupo Dignidad y Derecho, planteó que hay un peligro en dejar que los familiares decidan. “Quienes no pueden dar su consentimiento directamente corren el riesgo de morir contra su voluntad”.

Actualmente, en países donde la eutanasia está legalizada, la decisión la mayoría de las veces queda en manos de la familia o del equipo médico a cargo. “Es muy difícil y tanto ética como legalmente cuestionable querer prever la voluntad del paciente que ya no puede expresarla”, argumentó.

“No saben lo doloroso, lo injusto y humillante que es para mí pedirles a ustedes, desde la comodidad de su silla, de poderse llevar un vaso de agua a la boca, de poder terminar esto y que puedan abrazar a sus seres queridos cada vez que les dé la gana, pero hay que pedirles a ustedes que no han vivido lo que yo vivo que reconozcan este derecho mío que me corresponde. Irme en paz y en dignidad me corresponde tanto como me corresponde amar a mi hijo incondicionalmente, aunque ninguno de los dos (derechos) esté explicitado en la ley”, sostuvo Roldán.

Ella compareció desde su casa, postrada en una cama, tomada de la mano de su esposo y asistida por sus enfermeras, quienes limpiaban sus lágrimas.

“¿Qué cuidados paliativos sirven cuando semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo? ¿Qué pastilla hay para aliviar que no sé si la próxima semana voy a seguir hablando?”, dijo.

Una vez concluida la audiencia, la decisión está en manos de la Corte Constitucional. No hay una fecha para conocerla.

Ley. Los abogados de Paola Roldán solicitan que se declare inconstitucional el delito de homicidio y se permita que los profesionales de la salud asistan a los pacientes en su muerte.