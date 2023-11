Estudios jurídicos se suman a la causa de la legalización de la eutanasia

“Lo que se busca es legalizar la eutanasia en el Ecuador”, dice el abogado penalista Pablo Encalada, en una entrevista de radio. Él, junto con Farith Simon y Ramiro Ávila Santamaría, es parte del equipo jurídico de Paola Roldán, una mujer de 42 años, enferma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La mujer presentó en la Corte Constitucional su caso. Pide que el alto tribunal de justicia declare inconstitucional el homicidio simple, contenido en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“El caso ha sido admitido a trámite, que es ya un buen paso. Aún no tenemos audiencia. Estamos esperando que le den prioridad. Eso requiere de una decisión del pleno de la Corte. Confiamos también que eso suceda”, indica Encalada.

El Código Penal dice que “la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”. Para Roldán, según las declaraciones que dio al diario El País, su causa “no es una lucha por morir, es una lucha para que cuando nos llegue el momento, tener la capacidad de decidir el cómo, en qué condiciones”.

Aunque no se conoce cuándo será la audiencia, ya hay abogados que se han sumado a la causa de Roldán, a través de la figura de amicus curiae. “Desde Rodríguez and Company, hemos presentado un Amicus Curiae en respaldo a la petición de Paola Roldán, uniéndonos a la lucha por la no punibilidad de la eutanasia….”.

El deseo de Roldán es que a través de la declaratoria de inconstitucionalidad ella reciba asistencia médica para morir y que el personal de salud no sea castigado. Su condición médica le impide cuidarse a sí misma; no puede moverse y la mantiene en una cama, conectada a una máquina de oxígeno. Aún puede hablar, pero al tratarse de una enfermedad degenerativa, poco a poco irá perdiendo más facultades.

Paola Roldán fue diagnosticada con ELA hace tres años atrás. Instagram de Paola Roldán

Si la Corte falla a su favor abrirá una puerta para que otras personas puedan escoger la eutanasia, si padecen enfermedades incurables, si sufren de dolores intensos al punto de causar sufrimiento y esto les impide llevar una vida digna.

Al tomar notoriedad su drama, figuras de la política también se han sumado para apoyarla. Es el caso de Patricio Carrillo, que escribió: "Paola Roldán da lecciones de dignidad. Hace un llamado a la sociedad ecuatoriana para debatir sobre la eutanasia. Es hora de asumir esta dura realidad. Ojalá la nueva Asamblea sea capaz de tratar temas como estos, que realmente afectan la vida de familias. Desde ya mi compromiso", el legislador electo por Construye.

A El País, Roldán contó que no sabe si el fallo de la Corte Constitucional llegará antesde su muerte. Su deseo es morir en su casa, rodeada de su familia, entre estos su hijo Óliver. En una bodega de su casa, en Cumbayá, en el valle de Quito, guarda regalos para su hijo hasta cuando cumpla 40 años. “He podido hacer una cápsula del tiempo para mi hijo, donde tiene regalos y notas que podrá encontrar en los momentos más especiales de la vida, que son los que más pena me da perderme y en los que siento que quizás me pueda necesitar más”.

“El peso emocional de estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100 % dependiente de que alguien va a reaccionar de manera adecuada, de que alguien me pueda quitar el dolor, me puede rascar, limpiar la oreja, lavar los dientes… eso no ayuda ningún cuidado paliativo”. Paola Roldán

