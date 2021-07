Familiares de compatriotas incitan a la migración

Factores socioculturales, psicosociales y mitos son las principales causas que encadenan a cierta población a creer que la migración irregular es la solución a sus problemas económicos. En los últimos meses se ha despertado una nueva ola migratoria ecuatoriana.

Así lo detalla el sociólogo Willington Paredes y apunta a la red de familias, amigos y conocidos que ya viven en Estados Unidos y que “insertan” la idea de que al llegar a ese país, en unos meses recuperarán el dinero para pagarles a los coyoteros y que también tendrán lo suficiente para enviar recursos a sus parientes en el país. E incluso ayudarlos a que migren también.

“Los nexos de parentesco operan como redes y van estructurando los espacios en el que dicen: ‘no te preocupes, acá te recibo’, o ‘tengo un primo que te ayuda’. Volviéndose factores de atracción y de venta de la ilusión de que les va a ir bien, y hacen creer a los que están en Ecuador que si salen del país también les irá bien”.

"Ecuador enfrentará situaciones extremas de vulnerabilidad". William Murillo, director de la organización 1800 Migrantes

Marcia Andrade es una madre de familia perteneciente al área rural del cantón Cañar. Ella perdió a su hijo Jonathan de 20 años en su intento de llegar a Estados Unidos, luego de pasar el desierto de México. Marcia comenta que todas las familias de su sector tienen parientes que han migrado de forma irregular y que los restantes buscan irse.

“Así mismo como los expulsan de EE. UU., se vuelven a ir y no quieren hacer caso, ni viendo las cosas que pasan. Pareciera que no hay cómo hacerles entender, arman sus tendidos y se van. Se pierden las personas y ahí les dejan, no hacen nada, ni denuncian. Hay muchos desaparecidos y no lo hacen público. Hay más desaparecidos de lo que se sabe o se imaginan”.

Diario EXPRESO presentó en ediciones anteriores los factores externos que impulsan a los ecuatorianos a migrar de forma irregular. Uno de ellos es que desde 2018 México no exige visa a los ecuatorianos para ingresar a su territorio. Y desde ahí, inician la travesía de llegar a Estados Unidos ‘ayudados’ por coyoteros, quienes cobran por ‘pasarlos’ al país norteamericano.

"Hay gente que migra y gana un trabajo y se le resuelve en una parte su problema...". Willington Paredes, sociólogo

Además, el presidente estadounidense Joe Biden impuso que las familias capturadas en la frontera no sean separadas y sean devueltas a su país. Adicionalmente, los coyoteros ofertan hasta tres intentos para ‘ingresarlos’ a EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha expulsado en los últimos nueve meses a 54.543 ecuatorianos desde su territorio. Tan solo en junio de este año fueron deportados 12.847 compatriotas y apenas por 45 personas no se supera el total del año 2020, que llegó a los 12.892 expulsados.

“Es una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes, pero lo que más preocupa es que son cifras parciales porque no se contabilizan las miles de expulsiones, inadmisiones y deportaciones de ecuatorianos que realiza México y que fácilmente pueden doblar estas cifras” advirtió William Murillo, director de la organización 1800 Migrante, que brinda asesoría a los ecuatorianos indocumentados en EE. UU.

La entidad señala también que en 2021 se ha reportado la muerte de seis compatriotas, entre ellos adolescentes.

Para el sociólogo Paredes, este problema seguirá mientras no se trabaje de forma integral en la reactivación económica y el cambio de conceptos erróneos en el potencial migrante. Por ejemplo, destaca que la persona que decide viajar está en la capacidad de adquirir dinero e hipotecar sus bienes para migrar y vuelve a comenzar de cero.

“Una persona no logra reunir al contado $ 15.000, ni siquiera el de clase media, ¿pero de dónde sale ese dinero?, eso hay que analizar”. También cree que su calificación de trabajo está por debajo de 3 en la escala del 1 al 10 y pasan a realizar oficios que son desechados allá.

Paredes señala que para detener la ola migratoria hay que trabajar apuntando al futuro con las generaciones actuales, porque tienen la idea de que la violencia y los peligros de los que se habla son exageraciones y que la situación es como cuando sus abuelos o papás se atrevieron a cruzar la frontera.

“Creo que se debe educar integralmente y empoderarlos como los agentes productivos que son. E implementar mejoras para que se queden en su territorio y así desarrollar la economía encadenadamente y que exista un crecimiento integral”.

Se eleva la demanda de pasaportes

La dirección nacional del Registro Civil detalla que existe un repunte en la adquisición de pasaportes en todas las provincias del país. En lo que va de 2021, se registran 264.948 pasaportes nuevos hasta el último corte realizado el 22 de julio. Mientras que en el año 2020 se entregaron 248.241 pasaportes de enero a diciembre.

La entidad tuvo en meses anteriores inconvenientes por la gran cantidad de usuarios que se acercaban a dormir en los exteriores de la institución para asegurar un turno y obtener los servicios correspondientes, a tal punto que extendió su horario hasta las 19:00 desde el pasado 21 de julio.

De esta forma se cumple con una jornada de atención de 12 horas. “Esta medida busca compensar los inconvenientes ocasionados por un fallo técnico que afectó a la institución el martes 20 de julio, en especial en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca”, informó la institución.

El pasaporte ordinario cuesta 90 dólares la primera vez y, asimismo, su renovación 45 dólares para la tercera edad.